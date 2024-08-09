«Все должно стоять на прочном фундаменте»

Генеральным директором Государственного музея имени Л. Н. Толстого месяц назад был назначен праправнук писателя Владимир Толстой. О новых рабочих задачах, в числе которых подготовка празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого, с ним поговорила Евгения Гершкович.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Владимир Толстой

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

— Недавно вы оставили должность cоветника президента Российской Федерации по вопросам культуры и заняли пост генерального директора Государственного музея имени Л. Н. Толстого. Изменился ли объем задач и каковы ближайшие планы на новой работе?

— Задач меньше не стало. Но мой выбор осознан и продуман. Главное сейчас — правильно подготовиться к 2028 году, 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Первый пункт в списке приоритетов, конечно, Хамовники — сохранившаяся в центре Москвы усадьба с подлинными вещами Толстых: Софьи Андреевны, Льва Николаевича, детей. Там есть детские комнаты, игрушки. В доме, где Толстой прожил почти двадцать лет, в данный момент завершаются реставрационные работы: происходит вычинка кирпичей и древесины с максимальным сохранением подлинности стен, бережно восстанавливается паркет, изразцовые печи. В комнатах появятся созданные по старым образцам обои. Научная реставрация — работа кропотливая и тонкая. Второй ее этап — восстановление парка.

— Когда посетители смогут вернуться в музей? Реставрация в Хамовниках идет уже два года.

— По плану завершение работ намечено на лето—осень 2025 года, но мы постараемся открыть музей пораньше, к Новому году. В эти стены вернется мемориальная экспозиция, в том числе кабинет Льва Толстого, кресло и знаменитый письменный стол, за которым был написан роман «Воскресение». Видимо, не многие знают о том, что до конца года этот стол экспонируется в Государственном музее Толстого на Пречистенке, 11.

— Означает ли это, что с открытием хамовнического дома музей в особняке Лопухиных на Пречистенке, где Толстой, кстати, никогда не жил, ожидает реэкспозиция?

— Да, сейчас идет работа над новой концепцией музея. Нужно искать художественные решения, делать музей содержательно интересным, захватывающе увлекательным, в том числе для молодого поколения. Но все должно стоять на прочном фундаменте. Прекрасные планы не могут быть реализованы, пока не приведены в порядок основные здания. Усадебный комплекс на Пречистенке — следующий по важности объект. Он находится в критическом состоянии, нуждается в скорейшей реставрации, временной остановке работы музея в этом здании. Дом 1822 года постройки глобально никогда не реставрировался.

Неудовлетворительными остаются условия хранения экспонатов. Временная экспозиция на Пречистенке, созданная в 2011 году, дожила до 2024-го как основная. Теперь хотелось бы сделать акцент на рукописном наследии Толстого. Значительная его часть сегодня хранится в так называемой стальной комнате, в здании рядом, Российской академии художеств. Комната предназначалась вовсе не для толстовских рукописей: владелец особняка коллекционер Иван Морозов некогда устраивал это помещение для полотен французских импрессионистов. Пространство маленькое, всего 49 квадратных метров. Но дело даже не в площади. Рукописи, хранящиеся как в сейфе, сегодня остаются недоступными для экспонирования и какой-либо научной работы.

— Многие рукописи, полагаю, все же были изучены исследователями, с 1928-го по 1958-й занимавшимися подготовкой знаменитого 90-томника Толстого?

— Верно, но с тех пор поступили новые материалы. Не опубликованы ответы многочисленных адресатов на письма Толстого, позволяющие видеть картину во всей полноте. Изучения и оцифровки требуют архивы матери Льва Николаевича — Марии Николаевны Толстой, его тетушек — Александры Ильиничны Остен-Сакен, Пелагеи Ильиничны Южковой, Татьяны Александровны Ёргольской. До конца 2025 года перед музеем стоит задача внесения всех фондов в Госкаталог, и сотрудники героически пытаются выполнить обязательства, закрепленные законодательно.

— Какие обновления ожидают другие филиалы музея?

— Если быть честным, все толстовские места надо приводить в порядок и обновлять экспозиции. Астапово, бывшая железнодорожная станция в Липецкой области, мемориальное место упокоения Льва Николаевича, чрезвычайно эмоциональное, требует отдельного фокуса и новых экспозиционных решений. Именно здесь писатель сделал последнюю дневниковую запись: «03.11.1910. Вот и план мой. Делай, что должно, и пусть будет, что будет…»

— Посещаемое место?

— Недостаточно. Оно труднодоступно, хотя и находится на железной дороге. Очень рассчитываю здесь на партнерскую поддержку РЖД.

Следует напомнить о еще одном небольшом филиале музея, который находится в Ставропольском крае, в Железноводске. Толстой бывал здесь дважды. Здесь он закончил первую рукопись повести «Детство» и отправил ее в журнал «Современник». «Толстой и Кавказ», «Толстой и юг» — темы важные. Мечтаю о том, чтобы появился филиал музея и в крымском поселке Гаспра. Находясь здесь несколько месяцев практически при смерти, Толстой смог выздороветь. В доме графини Паниной его навещали Чехов и Горький. Позже в этом же доме полгода провел Набоков. Здание необходимо сохранить для истории, музеефицировать. Буду и об этом ходатайствовать.

В план развития музея хотелось бы включить подмосковную усадьбу Никольское-Обольяниново и искать возможности ее восстановления. Здесь Лев Толстой подолгу гостил у семейства Олсуфьевых, трудился над повестью «Смерть Ивана Ильича», рассказом «Хозяин и работник» и первой редакцией романа «Воскресение». Сохранился прекрасный усадебный парк с прудами. Главный дом и флигели, к сожалению, пребывают в чрезвычайно запущенном состоянии.

Уже сейчас я готов приглашать посетителей в недавно отреставрированный павильон №61 на ВДНХ, вошедший в структуру музея. Понятно, что ВДНХ не совсем то место, куда люди едут ради классических музейных экспозиций. Поэтому здесь мы развернули мультимедийную экспозицию «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». В дальнейшем планируем развивать этот формат, насыщать его самыми современными «аттракционами», чтобы ярче раскрыть мир героев Толстого.

— С постоянными экспозициями понятно, но есть ли в планах проведение временных выставок на музейных площадках?

— Филиал на Пятницкой, 12, особняк, который снимал молодой Толстой, вернувшись с Крымской войны, используется как выставочный зал музея. Но площадь там небольшая.

Есть планы подготовки передвижной выставки для регионов, где толстовские музеи никогда не бывали и вырастает поколение, совершенно не знающее Толстого. Уже имеются предварительные договоренности с Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском. На открытие привезем уникальные предметы, подготовим обзорные экскурсии и аудиогиды по жизни и творчеству писателя.

Хотелось бы напомнить, что в 2024 году сразу несколько юбилеев: 180 лет со дня рождения Софьи Андреевны Толстой; 160-летие Татьяны Львовны Толстой, старшей дочери писателя; 140-летие Александры Львовны, младшей дочери. Каждая фигура невероятная и, безусловно, достойная, чтобы быть представленной в максимальной полноте. Обязательно пусть не в этом году, но сделаем выставки, им посвященные. Соберем материалы, коими располагает и Государственный музей Толстого, и Музей-усадьба «Ясная Поляна». У нас единая стратегия развития, а фонды подобны сообщающимся сосудам. В скором времени «Ясная Поляна» введет в действие выставочные залы в доме Волконского и поставит на реставрацию флигель Кузминских. И, наконец, к 2028 году планируем суперглобальную выставку в Москве, которая станет главным событием юбилейного года. Покажем все сокровища, имеющиеся в толстовских музеях. Пока думаем о Манеже.

— В Ясной Поляне была чудесная традиция съездов потомков Толстого. Будет ли она продолжена в юбилейном году?

— Пандемия прервала эту традицию. Последний раз мы собирались в 2018 году. Из-за логистических проблем нашим зарубежным Толстым добраться сюда непросто. Совсем недавно 87-летняя правнучка Толстого Марта Альбертини совершила своего рода подвиг, приехав из Швейцарии и представив в Ясной Поляне и Москве свою великолепную книгу «Две Татьяны». Это хороший знак. Значит, будем планировать большой сбор Толстых на 2028 год.

В юбилейном году в Ясной Поляне мы также хотим провести десятидневный театральный фестиваль. Сейчас уже строится большой фестивальный центр. До этого все крупные мероприятия Ясная Поляна вынуждена была проводить под открытым небом.

— Не только в театре, но и в кино всегда был повышенный интерес к произведениям Толстого. Снимается новый сериал «Война и мир», только что вышли первые серии документального фильма «Тайны Карениной» по роману Павла Басинского. Осталось ли что-то неэкранизированное из толстовского наследия?

— Например, не экранизировали «Холстомера», «Хозяина и работника», «Народные рассказы», «Хаджи-Мурата». Не было хорошей экранизации «Казаков». Я очень увлечен кинематографом и, признаюсь, мечтаю снять полнометражный игровой многосерийный фильм, биографию Льва Толстого. Воспользовался пандемией, написал литературную основу для сценария.

— Фильм планируете выпустить к 2028 году?

— Надеюсь.