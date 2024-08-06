К обрушению дома привлекли газовиков

Два слесаря и мастер АО ГАЗЭКС задержаны по делу о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, из-за которого погибли десять человек. По данным следствия, сотрудники компании за месяц до ЧП проводили проверку газораспределительной системы в здании, но не обнаружили никаких неполадок. В АО заверили, что оказывают «всяческую поддержку следствию». Супруга одного из задержанных слесарей настаивает, что ее муж проверял соседний подъезд и не причастен к трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме по адресу Сибирская улица, 81 в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел около полудня 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме шесть), 10 человек погибли, среди них 5 детей, травмы получили 15 человек. По данным прокуратуры Свердловской области, было разрушено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек. По данным на 4 августа, в пунктах временного размещения остаются 53 человека.

Поисково-спасательная операция длилась в течение двух суток. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. С места ЧП вывезено почти 2,5 тыс. тонн обломков строительных конструкций и мусора. Для помощи пострадавшим при обрушении было выделено 240 млн руб. из резервного фонда правительства Свердловской области. По поручению губернатора Евгения Куйвашева выплаты пострадавшим за полную утрату имущества увеличены со 150 тыс. до 500 тыс. руб.

Во вторник, 6 августа, стало известно, что следователи Следственного комитета РФ (СКР) задержали трех сотрудников АО ГАЗЭКС: мастера и двух слесарей, которые 24 июня проводили проверку в доме и не обнаружили неполадок.

Их задержали по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В ближайшее время газовикам будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проведены осмотры места происшествия, допрошено значительное количество свидетелей. Признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе пострадавшие и родственники погибших. Назначен комплекс судебных экспертиз, изъята и изучается необходимая документация»,— рассказали в пресс-службе регионального управления СКР о ходе расследования.

В АО ГАЗЭКС подтвердили задержание сотрудников и заявили, что оказывают «всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле».

По данным «Ъ-Урал», среди задержанных — слесарь Александр Алимов. Его супруга Татьяна Алимова сообщила «Ъ-Урал», что в день проверки, 24 июня, он участвовал в проверке другого подъезда дома. «Взорвавшийся подъезд проверял другой человек. Его задержали около дома 5 августа. Нас ждали у подъезда, когда мы приедем. До этого мужа несколько раз допрашивали»,— рассказала Татьяна Алимова.

Мария Шараева, Екатеринбург