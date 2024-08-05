Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев

Умер Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Ему было 70 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога»,— говорится в сообщении пресс-службы муфтията Дагестана.

Исмаил Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Образование получил в медресе Мири-Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и в Каирском университете Аль-Азхар в Египте.

В 1989 году был избран председателем казыята мусульман Ставропольского каря. В 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году был избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа. В 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте. В феврале 2024 года был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.