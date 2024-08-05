Осужденный за убийство подполковник Ирек Магасумов вернулся на СВО

Подполковник Ирек Магасумов вернулся в зону специальной военной операции после приговора за убийство 18-летней девушки, сообщает агентство «Татар-информ». Он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но 19 июля он вновь оказался на фронте, где ранее проходил службу в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Магасумов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Ирек Магасумов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Telegram-канале «Бешеные псы» опубликовано видео, на котором Ирек Магасумов допрашивает пленного солдата. «Стоит обратить внимание, кто именно ведет первичный допрос непосредственно на ЛБС, наш товарищ — "Бизон"!» — говорится в подписи к публикацией. Бизон — позывной Ирека Магасумова.

По версии следствия, 11 августа 2023 года Ирек Магасумов находился в баре и отмечал получение звания Героя России с двумя капитанами в Луганске, а позже к ним присоединились две девушки. После того как они выпили, группа направилась в сквер, где начала стрелять по бутылкам. В этот момент, как считает следствие, произошел инцидент, из-за которого Ирек Магасумов выстрелил в девушку, так как она могла обидеть его каким-то высказыванием.

После инцидента офицеры отобрали автомобиль «Нива» у своих коллег, что также стало основанием для обвинения в хулиганстве. Изначально всю ответственность на себя взял один из офицеров, Павел Яськевич, который оформил явку с повинной. Однако после разговора со следствием он дал показания против командира.

Приговор был вынесен в июне 2024 года в Луганском гарнизонном военном суде. Ирека Магасумова признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). На суде он отрицал свою вину и утверждал, что выстрел стал следствием несчастного случая. Суд лишил его звания Героя России, которое он получил в августе 2022 года, но сохранил звание подполковника.

Влас Северин, Казань