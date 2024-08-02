Проект ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» будет запущен в мае 2025 года

Проект особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск» стартует в мае следующего года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на слова главы Менделеевского района Радмира Беляева.

Образующим новую экономическую зону резидентом станет химический завод «Аммоний-2», который начнут строить в первом квартале 2025 года. Площадь ОЭЗ составит 900 га, и предполагается привлечение бизнеса из различных отраслей.

Завод «Аммоний-2» будет производить аммиак и карбамид, используемые, в частности, для минеральных удобрений, с общим объемом производства 1,2 млн тонн аммиака и 1,75 млн тонн карбамида в год. Кроме того, планируется привлечение как крупных, так и средних резидентов.

Радмир Беляев отметил, что создание ОЭЗ в таком формате станет важным шагом вперед для региона. Инвестиции в строительство завода составят 160 млрд руб., а общее финансирование от компании «Аммоний» достигнет 2,3 млрд руб. На его базе планируют создать 500 рабочих мест.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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