Максим Калядин стал главой Петровского района Саратовской области

Максим Калядин занял пост главы Петровского района Саратовской области. Депутатский корпус избрал его на эту должность 1 августа 2024 года в ходе внеочередного заседания Петровского районного Собрания, сообщает пресс-служба администрации Петровского муниципального района.

Депутаты избрали Максима Калядина единогласным решением. Заседание прошло с участием регионального министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина, депутатов Саратовской областной Думы Татьяны Ерохиной и Сергея Чередникова, а также представителя межрайонной прокуратуры.

По словам Татьяны Синенко, председателя Петровского районного Собрания, на должность руководителя муниципалитета претендовали врио главы района Максим Калядин и замглавы администрации по экономике Александр Теплов. Новоиспеченный глава Петровского муниципального района принес присягу и заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом в интересах жителей.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram