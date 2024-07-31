Выплата в указном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом размере федеральной выплаты военным для службы в зоне СВО. Она увеличится вдвое и составит 400 тыс. руб. Одновременно не менее 400 тыс. руб. рекомендовано выплачивать и субъектам федерации. Для выполнения этой рекомендации бюджетные расходы вырастут у значительной части сибирских регионов. В некоторых регионах единовременная выплата сегодня не превышает 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В последний день июля вышел президентский указ «О единой денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации». Она составит 400 тыс. руб. при заключении контракта с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Таким образом, размер федеральной выплаты вырос вдвое. До сих пор она составляла 195 тыс. руб. и была утверждена указом главы государства от 2 ноября 2022 года. Тот документ не содержал рекомендаций региональным властям. На этот раз рекомендуется «высшим должностным лица субъектов РФ установить и осуществлять единовременную денежную выплату в размере не менее 400 тыс. рублей за счет средств субъектов РФ».

В Сибирском федеральном округе немногие регионы выплачивают контрактникам такую сумму. В Новосибирской области единовременную региональную выплату с 1 июля 2024 года увеличили с 205 тыс. до 405 тыс. руб. «Правительством региона совместно с областным военным комиссариатом предоставлена возможность жителям заключить контракт и служить вместе со своими земляками в подразделениях нашего региона, а также получить востребованную специальность»,— отметили в пресс-службе областного правительства.

Такое же повышение выплат было в Кемеровской и Иркутской областях. Там в 2024 году региональная выплата увеличилась с 200 тыс. до 400 тыс. руб. Иркутский губернатор Игорь Кобзев, принимая это решение, заявлял о том, что те контрактники, которым с 1 января 2024-го уже выдали по 200 тыс. руб., получат по 200 тыс. руб. доплаты.

В других сибирских регионах выплаты меньше. В Красноярском крае первоначально контрактники от местного бюджета получали 100 тыс. руб., а с марта 2023 года в три раза. В Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе установлены свои дополнительные выплаты 305 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно. «Дал поручение правительству края оперативно подготовить постановление об установлении аналогичной выплаты за счет краевого бюджета. И принять его завтра на заседании»,— отреагировал сегодня на появление президентского указа красноярский губернатор Михаил Котюков.

Также 300 тыс. руб. выплачивается контрактникам в Томской области. Причем единовременно выдается 100 тыс. руб., а оставшиеся 200 тыс. руб. распределяются равными долями по 50 тыс. руб. один раз в три месяца.

В Омской области до последнего времени выплачивали 250 тыс. руб.: 100 тыс. руб. сразу и 150 тыс. руб. равными долями на протяжении первых трех месяцев контракта. Но с 9 июля 2024 года региональная выплата выросла с 250 тыс. до 305 тыс. руб. Как сообщила «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева, с 1 августа для жителей Омска региональная выплата составит 405 тыс. руб.

«Граждане, заключающие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с Минобороны для участия в СВО, убывшие через военные комиссариаты Республики Алтай или пункт отбора на военную службу по контракту Горно-Алтайска, имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. из бюджета Республики Алтай»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в министерстве труда и социального развития региона.

Также 100 тыс. руб. составляет сегодня выплата в Республике Тыва. В пресс-службе правительства региона предположили, что в бюджет республики при выполнении рекомендации президентского указа необходимо будет внести правки.

Размер выплаты в Республике Хакасия — 50 тыс. руб. «Работа по указу президента ведется. Правительство региона прорабатывает различные варианты по внесению изменений в бюджет региона, либо оставим как есть — выплаты из резервного фонда»,— рассказали в пресс-службе правительства республики. Как писал «Ъ-Сибирь», в Хакасии сложная финансовая ситуация. 3 июля ее верховный совет принял обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой оказать региону финансовую помощь из федерального бюджета в сумме 9,252 млрд руб., а также предоставить бюджетный кредит на замещение коммерческого кредита в размере 5 млрд руб. Для выполнения бюджетных выплат.

По данным Минобороны на июль, с начала 2024 года контракты для участия в военной операции подписали 190 тыс. человек, сообщал ранее «Ъ». Общее число военных, проходящих службу по контракту, Минобороны в последний раз называло в декабре 2023 года — 640 тыс. человек.

Валерий Лавский