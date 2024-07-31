Глава Энгельсского района обещает помощь жильцам сгоревшего аварийного дома
Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов пообещал помощь жителям аварийного дома по адресу ул. Тургенева, 48, где произошел пожар. Дом состоит из пяти квартир, из которых три уже предоставили, сообщил чиновник в своем Telegram-канале.
Чиновник выехал на сигнал о пожаре и пообщался с погорельцами. Глава района подчеркнул, что дом уже включен в программу переселения.
Горожане будут переселены в новое жилье до конца текущего года.
Администрация окажет им необходимую помощь в восстановлении документов и предоставление временного жилья, пообещал господни Плеханов.
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