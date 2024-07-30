Сочи стал одним из российских городов с самой высокой деловой активностью

По итогам первого полугодия 2024 года Сочи вошел в топ российских городов с самой высокой деловой активностью. Курорт стал одним из наиболее часто посещаемых в рамках командировок представителями бизнеса, говорится в исследовании компании Аэроклуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В исследовании сказано, что спрос на перелеты по России со стороны бизнес-туристов в первой половине 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%. Средняя продолжительность командировки, как и годом ранее, составила четыре дня.

Чаще всего представители бизнеса отправлялись в командировки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Треть всех таких перелетов приходится на столицу, по сравнению с 2023 годом спрос вырос на 19%. На Санкт-Петербург пришлось 13% таких перелетов, количество командировок с 2023 года выросло на 15%. Наиболее существенный рост спроса отмечен в Сочи — сразу на 35% по сравнению с 2023 годом. Доля командировок при этом составляет только 6%.

В целом по стране спрос на перелеты в салоне бизнес-класса вырос на 16%. Чаще всего в командировки по России отправлялись представители ритейл-компаний (+34% к 2023), нефтегазовой промышленности и энергетики (+30%), а также FMCG-компаний (+50%).

Вячеслав Рыжков

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