«Екатерина Семеновна во всех наших красивых песнях запевала, солировала. Она очень любила петь. И могла бы стать настоящей певицей, если бы обучили ее, если была бы такая возможность. В жизни она была обычной бабушкой. А вот когда она начинала петь, раскрывалась и очень органично на сцене смотрелась. Игры в ней никакой не было. Просто человек пел от души. Вот такая она бабушка, я ее очень люблю»,– рассказала порталу Izhlife художественный руководитель «Бабушек из Бураново» Ольга Туктарева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова