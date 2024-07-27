«Екатерина Семеновна во всех наших красивых песнях запевала, солировала»
В Удмуртии простились с участницей «Бабушек из Бураново» Екатериной Шкляевой
В селе Бураново Малопургинского района Удмуртии простились с участницей коллектива «Бабушки из Бураново» Екатериной Шкляевой. Она умерла 24 июля на 87-м году жизни. Вместе с первым составом «Бурановских бабушек» в 2012 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в Баку. В последние годы с коллективом «Бабушки из Бураново» она выступала на различных мероприятиях в Удмуртии. О том, как провожали в последний путь Екатерину Шкляеву — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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