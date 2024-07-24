Тонкие материи

«Коммерсантъ Стиль» замечает активные эксперименты с бровями и выясняет у специалистов, кому подойдут все эти новшества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джулия Фокс

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images Джулия Фокс

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

«Будьте осторожны в своих желаниях»,— говорит буквально каждый второй бровист, когда речь заходит о следовании модным нынче броу-тенденциям. Или «не стоит делать того, о чем вы, скорее всего, пожалеете». Интересно, что ни эпатажный макияж, ни авангардные стрижки не вызывают столько эмоций и обсуждений, как эксперименты с бровями.

Всем, кто застал 1990-е, помнят, что тонкие брови были абсолютным модным маст-хэвом: Дрю Бэрримор, Камерон Диас (времен «Маски» и «Свадьбы лучшего друга»), Гвен Стефани в клипе «Don’t Speak», Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу — все ходили с тонко выщипанными бровями. Они стали родоначальницами этого тренда, а совсем не Белла Хадид, как многим теперь кажется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дрю Бэрримор Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Кэмерон Диас Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Гвен Стефани Кейт Мосс Фото: Raoul / IMAGES / Getty Images Гвинет Пэлтроу Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Дрю Бэрримор Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Кэмерон Диас Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images Гвен Стефани Кейт Мосс Фото: Raoul / IMAGES / Getty Images Гвинет Пэлтроу Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Ольга Модестова, визажист салонов красоты «Мильфей», считает — такие брови действительно «распахивают» взгляд, делают лицо более утонченным и ухоженным. Неудивительно, что тогда этот тренд быстро набрал обороты, бесчисленные поклонники выщипывали брови почти до нуля, а затем прикладывали огромные усилия, чтобы их отрастить. Эстетика гранжа оказала сильное влияние на то, как выглядела молодежь в те годы, и справедливости ради скажем, что не только тонкие брови, но и темные губы и матовые тени для век были в 1990-е обязательными атрибутами модной девушки. Сегодня благодаря уже упомянутой модели Белле Хадид этот тренд вернулся и распространяется со скоростью лесного пожара. Совет всем, кто решился следовать этому возвращению тренда,— делайте, но помните, что выщипывание повреждает волосяные фолликулы и есть риск того, что, когда момент увлечения пройдет, отрастить брови такими, какими они были раньше, уже не получится.

Обесцвечивание бровей — еще один яркий и противоречивый тренд. Его поддержали инфлюенсеры и знаменитости, такие как Джулия Фокс. Однако визажисты считают, что и здесь существуют определенные скрытые риски, которые нельзя упускать из виду. Неправильное обесцвечивание бровей может привести к химическим ожогам, сухости, ломкости и выпадению волос, повреждению кожи. Все дело в сильных составах средств, которые используются для обесцвечивания бровей, и в том, как они наносятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Белла Хадид Фото: Swan Gallet / WWD / Penske Media / Getty Images Джулия Фокс Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images Кендалл Дженнер Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / FilmMagic / Getty Images Дуалипа Фото: Социальные сети dualipa Клаудия Шиффер Фото: Социальные сети claudiaschiffer / numerotokyo Следующая фотография 1 / 5 Белла Хадид Фото: Swan Gallet / WWD / Penske Media / Getty Images Джулия Фокс Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images Кендалл Дженнер Фото: Antonio de Moraes Barros Filho / FilmMagic / Getty Images Дуалипа Фото: Социальные сети dualipa Клаудия Шиффер Фото: Социальные сети claudiaschiffer / numerotokyo

Однако сегодня брови не только выбеливаются, но и выкрашиваются в серебристые, лавандовые, розоватые оттенки. Ольга Модестова советует использовать этот прием исключительно «на выход» (журнальные съемки, фешен-мероприятия, яркие вечеринки, красные дорожки), так как для обычной жизни считает его довольно специфичным. После таких эскапад нет возможности восстановить здоровые волосы; часто единственным решением становится их стрижка, что может быть для некоторых фатально, и свои натуральные брови не восстановятся.

Чтобы попадать в тренды, эксперты советуют экспериментировать, сохраняя здравый смысл и баланс. Например, можно выборочно интегрировать что-то в свой образ в соответствии с личным стилем и образом жизни: не уходить в крайности, рисовать мягкий изящный изгиб без излишней четкости — это считается идеальным и универсальным вариантом, причем брови должны быть пропорциональны чертам лица. А главная мудрость визажистов такова: лучшая форма бровей — та, которая дана от природы, естественная и натуральная, до внесения каких-либо изменений.

Ирина Кириенко