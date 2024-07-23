В полиции Сочи рассказали об итогах работы за полгода

За полгода в Сочи расследовали более 2,5 тыс. эпизодов преступной деятельности. С января по июль 2024 года правоохранители курорта установили 1,5 тыс. лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На совещании по итогам полугодия начальник сочинского УВД генерал-майор полиции Сергей Огурцов рассказал, что полицейские курорта за отчетный период обеспечили общественный порядок и безопасность граждан при проведении в городе более 1 тыс. общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий, в том числе таких значимых, как Всемирный фестиваль молодежи, 10-я годовщина Олимпийских игр, выборы президента России. Для охраны привлекались около 30 тыс. сотрудников УВД.

В первом полугодии в Сочи отмечается незначительный рост общего числа зарегистрированных преступлений, при этом сократилось число тяжких составов. В частности, наблюдается сокращение числа изнасилований, разбоев, краж из магазинов, краж автомобилей, краж из автомашин, фактов фальшивомонетничества, а также ряда иных нарушений уголовного законодательства.

За полгода правоохранители Сочи раскрыли все убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, кражи автомобилей. Возросла раскрываемость грабежей, краж, в том числе из квартир, из магазинов, краж с банковского счета, мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий и средств связи. Также раскрыты несколько убийств, совершенных в 90-х и 2000-х годах.

В отчете указаны также положительные результаты работы по расследованию экономических преступлений, правонарушений, связанных с оборотом наркотиков. Полицейские курорта успешно расследовали деятельность организованных преступных групп. Среди прочего отмечено сокращение количества преступлений со стороны иностранцев. Выросло количество приезжих, которых выдворили за пределы РФ. Всего за полгода в Сочи на учет поставили более 240 фактов организации незаконной миграции и фиктивной регистрации, пресечено более 6,7 тыс. административных правонарушений.

Вячеслав Рыжков

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