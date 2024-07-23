В новом iPhone SE может появиться мощный чип и поддержка функций ИИ
Американская корпорация Apple разрабатывает новую модель бюджетного смартфона iPhone SE — в нем может оказаться мощный процессор Apple A18, позволяющий использовать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает ресурс 9to5mac со ссылкой на источники внутри компании.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет обладать дизайном от iPhone 14, а также функцией Face ID и портом USB-C. Смартфоны линейки SE традиционно получали самые современные процессоры от Apple, так что велика вероятность того, что внутри iPhone SE окажется новейший процессор Apple A18, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти.
Со слов источника издания, в скором времени Apple также обновит бюджетные модели iPad и iPad mini и оснастит их последними чипами. Все новые iPhone и iPad от Apple, вероятно, получат функции ИИ. Также процессор A18 может получить новый HomePod с сенсорным экраном.
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