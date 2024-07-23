В новом iPhone SE может появиться мощный чип и поддержка функций ИИ

Американская корпорация Apple разрабатывает новую модель бюджетного смартфона iPhone SE — в нем может оказаться мощный процессор Apple A18, позволяющий использовать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает ресурс 9to5mac со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет обладать дизайном от iPhone 14, а также функцией Face ID и портом USB-C. Смартфоны линейки SE традиционно получали самые современные процессоры от Apple, так что велика вероятность того, что внутри iPhone SE окажется новейший процессор Apple A18, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Со слов источника издания, в скором времени Apple также обновит бюджетные модели iPad и iPad mini и оснастит их последними чипами. Все новые iPhone и iPad от Apple, вероятно, получат функции ИИ. Также процессор A18 может получить новый HomePod с сенсорным экраном.

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Евгений Федуненко