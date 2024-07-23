В завод по переработке отходов в Кумертау инвестируют 20 млн рублей

ООО «Научно-производственное предприятие "Провекс"» инвестирует около 20 млн руб. в строительство завода по переработке отходов в Кумертау, сообщили в пресс-службе правительства региона. Завершить строительство предприятия планируется к 2028 году.

Как следует из сообщения пресс-службы, переработка отходов будет проходить методом парового термолиза, а также биологического разложения совместно со шламом (отходы из дерева). На выходе инвестор намерен получить металлокорд, пиролизное топливо, полукокс в объеме до 3,5 тыс. т в год и почвогрунт в объеме до 2,5 тыс. т в год.

ООО «Научно-производственное предприятие "Провекс"» зарегистрировано в апреле 2018 года в Кумертау. Учредители — Юнир Усманов и Азат Акберов. Компания специализируется на производстве прочих основных органических химических веществ. В 2023 году чистая прибыль компании составила 9 тыс. руб. при выручке 162 тыс. руб.

Венера Хисамова

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