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КРТ заходит на второй круг

Мэрия снова ищет застройщика квартала в центре Уфы

Администрация Уфы отменила протокол подведения итогов торгов на право комплексного развития территории в центре города. Информация о конкурсе была опубликована в феврале, в марте был определен победитель. Однако одна из не допущенных к участию в конкурсе компаний подала иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просила признать незаконными действия организатора торгов. Нарушения при отборе также нашла комиссия УФАС по Башкирии. Администрация в иске к УФАС, в свою очередь, пыталась оспорить решение и предписание надзорного ведомства, а также приостановить их действие на время разбирательства. После того как две инстанции отказали ей в обеспечительных мерах по иску, требования УФАС были выполнены.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Уфы снова ищет девелопера для квартала в микрорайоне Молодежном. Участок площадью 1,5 га расположен за улицей Джалиля Киекбаева. Девелопер сможет снести пять аварийных многоквартирных жилых домов на Заводской улице, 84 металлических и три капитальных гаража, а также хозяйственные постройки. Освободившуюся территорию он сможет в течение шести лет застроить 9–25-этажными домами со встроенно-пристроенными помещениями, а также возвести гаражи, поликлинику, торговые центры, кафе, рестораны и спортивные площадки. Застроить можно до 60% участка, а предельный объем жилищного строительства ограничен 29,8 тыс. кв. м.

В марте мэрия выбрала компанию для реализации проекта — победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик "Металл-комплект"».

Минимальный объем финансирования работ составлял 4,04 млрд руб., в предложении «Металл-комплекта» было указано 4,06 млрд руб. У участника должно быть не менее 619,7 кв. м жилья для расселения жителей сносимых аварийных домов (компания предложила 628,5 кв. м), а также не менее 161,82 млн руб. для гарантии их расселения (победитель указал 161,91 млн руб.). Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории — 1,13 млн руб., «Металл-комплект» предложил 2 млн руб.

Заявки двух других участников: туймазинского ООО «Специализированный застройщик «Строитель»» (принадлежит Марату Арсланову) и уфимского ООО «Преображение» (входит в ГК «Третий трест») — не рассматривались. Организатор торгов отклонил их по схожим причинам: в документах компаний не было данных об отсутствии недоимок по налогам, сборам, взносам и так далее.

«Строитель» с решением мэрии не согласился и подал иск, в котором просил признать недействительными протоколы приема заявок и результатов торгов. Кроме этого, на действия организатора торгов в УФАС поступила жалоба московского ООО «Рудреагент». В марте антимонопольное ведомство признало ее обоснованной и предписало отменить итоговый протокол, скорректировать документацию торгов и продлить срок их проведения.

В апреле мэрия подала иск к УФАС, в котором просила признать решение и предписание недействительными, а также приостановить их действие до разрешения спора. Суды двух инстанций не нашли причин для введения обеспечительных мер. После этого мэрия выполнила требования надзорного ведомства: спорный протокол был отменен, а прием заявок продлен до 15 августа.

СЗ «Строитель» подал иск к мэрии, поскольку считал, что его заявка была необоснованно отклонена, сообщил «Ъ-Уфа» представитель компании Евгений Шулындин. «Нарушением было и то, что договор с конкурентом был заключен ранее установленного срока — в день опубликования итогового протокола и вопреки предписанию УФАС. Цели, которые мы преследовали при подаче иска, достигнуты, так как договор о КРТ расторгнут, торги возобновлены»,— прокомментировал юрист.

В администрации Уфы на запрос «Ъ-Уфа» констатировали, что отменили спорные протоколы, но не пояснили причину.

Мэрия может быть привлечена к ответственности за несвоевременное исполнение предписания, однако активные действия по его оспариванию могут быть рассмотрены как смягчающее обстоятельство, считает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Он также отмечает, что позиция администрации в споре изначально выглядела «достаточно уязвимой». «Учитывая, что УФАС уже выявило нарушения при проведении конкурса, а суды отказались принимать обеспечительные меры, решение администрации об отмене протоколов выглядит логичным шагом»,— полагает юрист.

«Видится, что в закупочной документации торгов действительно имелся ряд нарушений. Однако в данном случае вопрос заключается в том, насколько обоснованно УФАС выдало предписание при наличии заключенного по результатам конкурса договора,— пояснил ведущий юрист юридической фирмы Intellect Андрей Тронин.— В свою очередь, администрация, проиграв спор за обеспечительные меры, была вынуждена исполнить требования предписания, чтобы в дальнейшем иметь возможность хотя бы снизить размер ответственности за неисполнение предписания».

Наталья Балыкова

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