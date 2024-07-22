Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви размышляет о том, каким должен быть универсальный инструмент перезагрузки на случай неполадок в системах ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bing Guan , Reuters Фото: Bing Guan , Reuters

В список к «черным понедельнику», «вторнику» и прочим дням краха можно смело добавлять «синюю пятницу». В причинах глобального сбоя Windows по всему миру разобрались, масштабы последствий еще предстоит оценить, как и потери самого виновника события — компании по кибербезопасности CrowdStrike. Но дебютные, а также по-настоящему внезапные даже для организаторов учения цифрового апокалипсиса можно признать состоявшимися.

Величину растерянности самой Microsoft достаточно оценить по сообщению, которая корпорация начала рассылать через несколько часов после события. После формального предложения перегрузить устройство в интерфейсе Azure Portal либо через командные строки Azure CLI или Azure Shell вендор апеллирует к сообщениям клиентов, которым помогла множественная перезагрузка, в некоторых случаях до 15 раз. «Такой подход в целом является эффективным шагом устранения неполадок на данном этапе»,— отметила Microsoft.

Любопытно, каким должен быть универсальный инструмент перезагрузки на случай глобального сбоя систем искусственного интеллекта, количество которых и глубина проникновения ежедневно растут. Та же Microsoft за пару дней до инцидента выпустила приложение Designer с поддержкой ИИ. Похожее по функциональности на графическую платформу Canva, оно было запущено в прошлом году, но в предварительной версии. Сейчас же публичный доступ открыли для всех пользователей на iOS и Android с поддержкой свыше 80 языков. Компания OpenAI недавно представила GPT-4o mini — это самая доступная и компактная модель. При этом ее возможности уже выше, чем у GPT-3.5, Gemini 1.5 Flash и Claude 3 Haiku.

Искусственный интеллект интегрируют в глобальный спорт. Google объявила о применении ИИ-функций во время трансляций Олимпийских игр в Париже, которые начнутся на этой неделе. Для осуществления задуманного IT-гигант взаимодействует с массмедиа-компанией NBCUniversal. Кроме того, «корпорация добра» получила статус официального ИИ-спонсора американской олимпийской сборной.