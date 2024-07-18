Пловец Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN

Американский пловец Майкл Фелпс возглавил список лучших спортсменов XXI века по версии телеканала ESPN. Вторую строчку заняла американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси. Полный рейтинг из 100 лучших спортсменов опубликован на сайте телеканала. При его составлении учитывалось около 70 тыс. голосов.

54-е место рейтинга занял российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи» и трехкратным обладателем «Харт Трофи». Занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету 38-летнего спортсмена 853 шайбы в регулярных чемпионатах.

В десятку самых лучших спортсменов также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель «Большого шлема» Роджер Федерер, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и баскетболист Коби Брайант.

В возрасте 15 лет 9 месяцев Майкл Фелпс стал самым молодым человеком, когда-либо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию. Сейчас на счету 39-летнего пловца рекордные 23 золотых олимпийских медалей. Кроме того, спортсмен является 28-кратным олимпийским призером. Последнюю награду он завоевал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Также пловец — 50-кратный чемпион США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001–2010 годах.

Фотогалерея Майкл Фелпс и его рекорды Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Фелпс родился 30 июня 1985 года в Балтиморе, штат Мэриленд. В детстве у него был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности Фото: Koji Sasahara / AP В семь лет родители, сами занимавшиеся плаванием, привели Майкла в престижный плавательный клуб «Норд-Балтимор» Фото: Lionel Cironneau / AP В 2000 году в возрасте 15 лет Фелпс впервые выступил на Олимпийских играх (в Сиднее), став самым молодым олимпийским пловцом из США за 68 лет. На Играх он занял пятое место в заплыве баттерфляем на 200 м Фото: Wolfgang Rattay / Reuters На Олимпийских играх в Греции в 2004 году Майкл Фелпс выиграл шесть золотых и две бронзовые медали, а также установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием Фото: Alessandro Bianchi / Reuters В 2008 году в Пекине Фелпс побил рекорд по количеству золотых медалей (8), выигранных на одной Олимпиаде

На фото: президент США Джордж Буш поздравляет Майкла Фелпса с победой Фото: Larry Downing / Reuters В 2008 году спортсмен основал благотворительный фонд Michael Phelps Foundation, занимающийся популяризацией плавания и здорового образа жизни Фото: Christinne Muschi / Reuters После Олимпиады в Лондоне в 2012 году Фелпс стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Он превзошел достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной, обладательницы 18 олимпийских наград Фото: Silvia Izquierdo / AP Фелпс заявил о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне, однако в апреле 2014 года он вернулся в профессиональный спорт

На фото: Майкл Фелпс с легендарным футболистом Пеле Фото: Nelson Antoine / Invision for SUBWAY Restaurants / AP В 2014 году Фелпса поймали пьяным за рулем и дисквалифицировали на полгода Фото: Patrick Semansky / AP В 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро Фелпс завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. После этой Олимпиады пловец объявил об окончательном уходе из большого спорта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото В 2017 году он вошел в состав совета директоров компании Medibio, занимающейся проблемами психического здоровья Фото: Matt York / AP За свою карьеру пловец установил 39 мировых рекордов, четыре из которых являются действующими. Наиболее успешно он выступал в плавании вольным стилем и баттерфляем, а также в комплексном плавании Фото: Michael Sohn / AP Фелпс был занесен в книгу рекордов Гиннесса 23 раза — больше, чем любой другой спортсмен Фото: Mark J. Terrill / AP Всего Майкл Фелпс участвовал в четырех Олимпиадах и выиграл 28 медалей: 23 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. 26 раз он становился чемпионом мира Фото: David J. Phillip / AP Успехи спортсмена связывают с особенностями его тела: рост Фелпса — 193 см, у него длинный корпус и непропорционально короткие ноги, размах рук — 203 см Фото: Matt York / AP Майкл Фелпс получил прозвище «Балтиморская пуля». Его также часто называли «Летающая рыба» Фото: Mark J. Terrill / AP Фелпс неоднократно становился лауреатом спортивных премий и признавался лучшим пловцом мира

На фото: Майкла Фелпса обливают золотой краской, когда он получает награду «Легенда» на Kids' Choice Sports в 2017 году Фото: Chris Pizzello / Invision / AP В 2017 году Фелпс давал показания в сенате США по вопросам международной антидопинговой системы. Сам Майкл Фелпс был уличен в употреблении марихуаны и дисквалифицирован на три месяца в 2009 году. Тогда некоторые спонсоры (Kellog's, At&T, Rosetta Stone) разорвали с ним контракты Фото: Susan Walsh / AP В 2016 году Фелпс женился на фотомодели Николь Джонсон, у пары трое детей Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP В июне 2024 года Майкл Фелпс на слушаниях Конгресса США заявил, что спортсмены потеряли веру во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после скандала с китайскими пловцами. Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Следующая фотография 1 / 20 Майкл Фелпс родился 30 июня 1985 года в Балтиморе, штат Мэриленд. В детстве у него был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности Фото: Koji Sasahara / AP В семь лет родители, сами занимавшиеся плаванием, привели Майкла в престижный плавательный клуб «Норд-Балтимор» Фото: Lionel Cironneau / AP В 2000 году в возрасте 15 лет Фелпс впервые выступил на Олимпийских играх (в Сиднее), став самым молодым олимпийским пловцом из США за 68 лет. На Играх он занял пятое место в заплыве баттерфляем на 200 м Фото: Wolfgang Rattay / Reuters На Олимпийских играх в Греции в 2004 году Майкл Фелпс выиграл шесть золотых и две бронзовые медали, а также установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием Фото: Alessandro Bianchi / Reuters В 2008 году в Пекине Фелпс побил рекорд по количеству золотых медалей (8), выигранных на одной Олимпиаде

На фото: президент США Джордж Буш поздравляет Майкла Фелпса с победой Фото: Larry Downing / Reuters В 2008 году спортсмен основал благотворительный фонд Michael Phelps Foundation, занимающийся популяризацией плавания и здорового образа жизни Фото: Christinne Muschi / Reuters После Олимпиады в Лондоне в 2012 году Фелпс стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Он превзошел достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной, обладательницы 18 олимпийских наград Фото: Silvia Izquierdo / AP Фелпс заявил о завершении карьеры после Олимпиады в Лондоне, однако в апреле 2014 года он вернулся в профессиональный спорт

На фото: Майкл Фелпс с легендарным футболистом Пеле Фото: Nelson Antoine / Invision for SUBWAY Restaurants / AP В 2014 году Фелпса поймали пьяным за рулем и дисквалифицировали на полгода Фото: Patrick Semansky / AP В 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро Фелпс завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. После этой Олимпиады пловец объявил об окончательном уходе из большого спорта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото В 2017 году он вошел в состав совета директоров компании Medibio, занимающейся проблемами психического здоровья Фото: Matt York / AP За свою карьеру пловец установил 39 мировых рекордов, четыре из которых являются действующими. Наиболее успешно он выступал в плавании вольным стилем и баттерфляем, а также в комплексном плавании Фото: Michael Sohn / AP Фелпс был занесен в книгу рекордов Гиннесса 23 раза — больше, чем любой другой спортсмен Фото: Mark J. Terrill / AP Всего Майкл Фелпс участвовал в четырех Олимпиадах и выиграл 28 медалей: 23 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. 26 раз он становился чемпионом мира Фото: David J. Phillip / AP Успехи спортсмена связывают с особенностями его тела: рост Фелпса — 193 см, у него длинный корпус и непропорционально короткие ноги, размах рук — 203 см Фото: Matt York / AP Майкл Фелпс получил прозвище «Балтиморская пуля». Его также часто называли «Летающая рыба» Фото: Mark J. Terrill / AP Фелпс неоднократно становился лауреатом спортивных премий и признавался лучшим пловцом мира

На фото: Майкла Фелпса обливают золотой краской, когда он получает награду «Легенда» на Kids' Choice Sports в 2017 году Фото: Chris Pizzello / Invision / AP В 2017 году Фелпс давал показания в сенате США по вопросам международной антидопинговой системы. Сам Майкл Фелпс был уличен в употреблении марихуаны и дисквалифицирован на три месяца в 2009 году. Тогда некоторые спонсоры (Kellog's, At&T, Rosetta Stone) разорвали с ним контракты Фото: Susan Walsh / AP В 2016 году Фелпс женился на фотомодели Николь Джонсон, у пары трое детей Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP В июне 2024 года Майкл Фелпс на слушаниях Конгресса США заявил, что спортсмены потеряли веру во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после скандала с китайскими пловцами. Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Смотреть

Ольга Семеновых