Пловец Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века по версии ESPN
Американский пловец Майкл Фелпс возглавил список лучших спортсменов XXI века по версии телеканала ESPN. Вторую строчку заняла американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси. Полный рейтинг из 100 лучших спортсменов опубликован на сайте телеканала. При его составлении учитывалось около 70 тыс. голосов.
54-е место рейтинга занял российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи» и трехкратным обладателем «Харт Трофи». Занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету 38-летнего спортсмена 853 шайбы в регулярных чемпионатах.
В десятку самых лучших спортсменов также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель «Большого шлема» Роджер Федерер, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и баскетболист Коби Брайант.
В возрасте 15 лет 9 месяцев Майкл Фелпс стал самым молодым человеком, когда-либо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию. Сейчас на счету 39-летнего пловца рекордные 23 золотых олимпийских медалей. Кроме того, спортсмен является 28-кратным олимпийским призером. Последнюю награду он завоевал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Также пловец — 50-кратный чемпион США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001–2010 годах.