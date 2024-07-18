Galt&Taggart: российские туристы самые платежеспособные в Грузии

В первой половине 2024 года Грузия получила больше всего дохода от российских туристов: 23–24% всех доходов от туризма, достигших $2 млрд. Об этом сообщила консалтинговая компания Galt&Taggart со ссылкой на правительственное агентство Geostat.

Всего в первом полугодии в Грузии гостили около 2,1 млн туристов. Из них россияне составили примерно четверть, немного отстав от гостей из Турции, но траты туристов из Турции составили всего 17% общего дохода. Прогноз Galt&Taggart по доходам от туризма на 2024 год — $4,3 млрд. А по общему числу туристических визитов — около 5 млн.

Население Грузии по данным 2023 года — около 3,9 млн человек. Бюджет на текущий год — $9,2 млрд. ВВП в 2023-м — $30 млрд.

Тем не менее грузинские власти считают приоритетным привлечение туристов из Китая, чему способствует взаимная отмена виз для кратковременных визитов с 2023 года по соглашению между Тбилиси и Пекином. Согласно заявлению замглавы Минэкономики страны Мариам Квривишвили, Китай является новым приоритетным направлением для туристического сектора Грузии. «Туристы из Китая традиционно выбирают долгосрочные туры и характеризуются высокой покупательной способностью»,— отметила госпожа Квривишвили.

По ее словам, близятся к завершению переговоры с китайской государственной авиакомпанией Air China о запуске рейсов в Грузию. Ожидается, что с сентября 2024 года она начнет летать по маршруту Урумчи—Тбилиси—Урумчи с частотой три раза в неделю. «Увеличение частоты прямых рейсов будет способствовать прибытию большего количества гостей из Китая, что положительно скажется на динамике развития сферы туризма и гражданской авиации, а также даст дополнительный импульс двусторонней торговле и экономическим отношениям»,— отметила замминистра.

В 2023 году Грузия и Китай подписали договор о стратегическом партнерстве. В прошлом году число туристических визитов из Китая в Грузию составило 48,3 тыс., что на 554,5% больше, чем в 2022-м. По данным первой половины 2024 года, из Китая в Грузию приехало около 33 тыс. гостей — рост на 159,5% год к году. По итогам первых двух кварталов Китай пока занимает 11-е место среди стран, из которых в Грузию приезжают туристы.

Георгий Двали, Тбилиси