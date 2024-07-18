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Коммерсантъ FM
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В Минобороны Армении будет работать представитель американской армии

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея подтвердила информацию о том, что представитель американской армии будет работать в Минобороны Армении. По ее мнению, это указывает на «исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства».

Узра Зея

Узра Зея

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Узра Зея

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности»,— сказала госпожа Зея армянскому изданию Hetq.

Власти Армении считают Россию виновной в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В феврале Армения объявила о заморозке членства в ОДКБ, а в мае заявила об отказе финансировать деятельности организации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале июля говорил, что страна готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что углубление сотрудничества Армении и НАТО может дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе.

Подробнее о движении Еревана на Запад — в материале «Ъ» «Армения раздает заявления об уходе».

Леонид Уварчев

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