В Минобороны Армении будет работать представитель американской армии
Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея подтвердила информацию о том, что представитель американской армии будет работать в Минобороны Армении. По ее мнению, это указывает на «исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства».
Узра Зея
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«Это желанный процесс, подробности вы можете узнать у нашего посла и информационной команды. Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности»,— сказала госпожа Зея армянскому изданию Hetq.
Власти Армении считают Россию виновной в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В феврале Армения объявила о заморозке членства в ОДКБ, а в мае заявила об отказе финансировать деятельности организации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале июля говорил, что страна готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что углубление сотрудничества Армении и НАТО может дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе.
Подробнее о движении Еревана на Запад — в материале «Ъ» «Армения раздает заявления об уходе».