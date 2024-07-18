Топливо рвется на рельсы

Ведомства и нефтяные компании, работающие в сфере поставок биржевых нефтепродуктов, ожидают роста сложностей с перевозкой топлива после утраты им с сентября временного приоритета на железных дорогах. Участники рынка хотят этот приоритет сохранить на неопределенный срок. Но аналитики и представители других отраслей отмечают, что нефтяники на железной дороге не одни и увековеченный приоритет для них будет означать потери для других крупных отраслей экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проектная рабочая группа ФАС по проблемным вопросам в сфере перевозок биржевых нефтепродуктов железнодорожным транспортом, где представлены ведомства и широкий круг нефтяных компаний, отметила необходимость сохранения за нефтепродуктами третьей категории очередности и в новой редакции правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Это следует из протокола заседания группы от 20 июня (“Ъ” видел документ), следующее состоится через неделю. ФАС, сообщается в протоколе, отмечает сохраняющиеся сложности с приемкой цистерн с нефтепродуктами, реализованными на биржевых торгах, и участники группы отмечают риски ухудшения ситуации при утрате имеющегося приоритета.

Сейчас порядок перевозки грузов на направлениях с ограниченной провозной способностью, из которых наиболее востребованным является восточное, регулируется временными правилами определения очередности, принятыми ОАО РЖД. ПНД (документ правительственного уровня), которыми она регулировалась ранее, были временно отменены в 2022 году (см. “Ъ” от 9 марта 2022 года) в свете резкого изменения географии железнодорожных поставок после начала специальной военной операции. Но 27 мая правительство утвердило новую редакцию ПНД (см. “Ъ” от 31 мая), и она придет на смену временным правилам с 1 сентября.

С марта в рамках временных правил приоритет перевозки нефтепродуктов по железной дороге был заметно повышен — из шестой очереди и ниже они попали в третью, в рамках которой перевозятся грузы по отдельным указам, распоряжениям и поручениям президента РФ. По оценкам ОАО РЖД, сделанным на момент введения приоритета, отгрузка нефтепродуктов в восточном направлении по итогам года за его счет должна вырасти на 2,7 млн тонн.

В ОАО РЖД поясняют, что ПНД повышение приоритета перевозок нефтепродуктов не предусмотрено. «В зависимости от того, какая после вступления их в силу будет отправка — субсидируемая, внутренняя или экспортная,— она будет размещаться начиная с шестой очереди и ниже,— поясняют в ОАО РЖД.— При высоком предъявлении грузов более высоких очередей возможны какие-то ограничения отправки нефтепродуктов более низких очередей». Оценить конкретные объемы ограничений пока сложно, так как неизвестно, каким будет предъявление грузов из первой—пятой очередей, добавляют в компании.

В мае изучить риск сокращения поставок нефтепродуктов при снижении их приоритета поручал вице-премьер Александр Новак, сообщал РБК. В ФАС “Ъ” заверили, что вопросы транспортировки и обеспечения регионов необходимым уровнем нефтепродуктов «на постоянном контроле Минэнерго и ФАС», а также «совместно с производителями, нефтетрейдерами и потребителями прорабатываются решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге».

104,4 миллиона тонн составила погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ОАО РЖД в январе—июне

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что одной из причин роста оптовых цен на топливо является увеличение сроков доставки грузов по железной дороге. «При более долгой доставке потребители вынуждены больший объем товара держать в заказе и в дороге,— замечает он.— Это вынуждает покупателей увеличивать объемы закупок на бирже, что приводит к росту цены». Рост сроков доставки связан в первую очередь с сезонным ростом пассажирских перевозок, когда все грузовые перевозки замедляются. К увеличению загрузки сети ОАО РЖД привело и открытие экспорта бензина с мая, считает Максим Дьяченко. «Чудес не бывает: если нефтепродукты всегда будут третьим классом, то будут проблемы угольщиков, металлургов, поэтому это временная мера, которую нефтяники, конечно, хотят сделать вечной»,— отмечает эксперт. При этом он ожидает, что приоритет перевозки нефтепродуктов вновь снизится в сентябре и отрасль снова вернется к более длительным отгрузкам и проблемам с доставкой.

Источник “Ъ” среди грузоотправителей напоминает, что, как заявляло ранее ОАО РЖД, третьей категорией уже занято 60% провозной способности Восточного полигона и только приоритет угля этой категории отнимает 13 млн тонн погрузки у более дорогих грузов. По его словам, правительству следует внимательно изучить грузы с точки зрения всей совокупности эффектов от их перевозки, после чего установить жесткий порядок, отказавшись от ручного регулирования, и, каким бы этот порядок ни был, он будет более приемлемым, чем сегодняшняя «совокупность казусов».

Дмитрий Козлов, Наталья Скорлыгина