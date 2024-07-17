Полковника МВД арестовали за подрыв трех человек в Подмосковье 20 лет назад

Басманный суд Москвы отправил под стражу полковника МВД РФ в отставке Владимира Новгородова. Ему вменяются убийства, хранение оружия и взрывчатки. По версии следствия, в 2004 году он дистанционно подорвал самодельное взрывное устройство, чтобы убить трех человек в Одинцовском районе Подмосковья. По информации «Московского комсомольца», он проходит одним из фигурантов дела банды киллеров, о котором стало известно в декабре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Новгородов

Фото: Басманный районный суд Владимир Новгородов

Фото: Басманный районный суд

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатки и оружия (ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Владимир Новгородов арестован на два месяца, несмотря на проблемы со здоровьем, пишет «Московский комсомолец». Защита намерена обжаловать арест.

Как пишет газета, поначалу предполагалось, что 60-летний Владимир Новгородов хранил у себя оружие и боеприпасы, которые ему передавал лидер группировки Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. По информации газеты, о том, что у него закопан большой арсенал оружия, стало известно еще весной, но тогда он проходил по делу как свидетель.

Владимир Новгородов ушел на пенсию в 2011 году и до 2021-го работал в службе безопасности коммерческой фирмы.

Участники банды киллеров были задержаны в декабре 2023 года. По версии следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов с 1998 года. Участники банды обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что группировку возглавляли бывший военнослужащий Вооруженных сил России и сотрудник спецназа СОБРа, погибший в ДТП в 2006 году. Как считает следствие, банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения средств жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Жертв спецназа подняли с самого дна».

Леонид Уварчев