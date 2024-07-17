Приставы передали РФ доли и акции связанных с Global Spirits компаний

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала России доли в уставных капиталах юридических лиц и акции компаний, связанных с алкогольным холдингом Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Первак» и «Шустов») украинского предпринимателя Евгения Черняка. Активы были национализированы по решению суда «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» их владельцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, России переданы 100% долей в уставных капиталах ООО «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Учредителем всех компаний является Александр Беспалов, а в компаниях «Родник и К», «Стандарт качества» и «Русский север» им также выступает Иван Курбаков. Кроме того, национализированы 8459 обыкновенных акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин», принадлежащего иностранной Brand Group Corporation Limited.

4 июня Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры национализировал 100% долей уставных капиталов и акции семи предприятий, принадлежащих Global Spirits. Иск рассматривался в Курской области, поскольку надзорное ведомство считает Евгения Черняка причастным к финансированию терактов на приграничных территориях. Для этих целей он использовал прибыль от работы российских заводов, утверждала Генпрокуратура.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Алкоэкстремизм».

Лусине Баласян