СКР: экс-глава депкульта Москвы Кибовский получил взяток на 100 млн рублей

Общая сумма взяток, которые получил бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, превышает 100 млн руб, сообщили в Следственном комитете России. Экс-министра задержали сегодня, 17 июля, по обвинению в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Кибовский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант уголовного дела за взятки помогал коммерческим организациям получить государственные контракты. Уточняется, что он действовал в составе организованной группы. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Кибовский начал работать в правительстве Москвы в ноябре 2010 года. Он занимал должность руководителя городского департамента культурного наследия, а с 2015 по сентябрь 2023 года был главой городского департамента культуры. Александр Кибовский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также он имеет ранг действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

Ольга Семеновых