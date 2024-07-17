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Коммерсантъ FM
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Как выглядит глобальный рынок азотных удобрений

В 2022 году крупнейшими экспортерами азотных удобрений стали Россия ($6,3 млрд), Китай ($5,6 млрд), Оман ($4,1 млрд), Катар ($3,4 млрд) и Египет ($3,4 млрд). В то же время крупнейшие импортеры — Индия ($7,37 млрд), Бразилия ($6,03 млрд), США ($4,8 млрд), Франция ($3,4 млрд) и Австралия ($2,3 млрд). С сельскохозяйственного сезона 2020/21 года экспорт российского карбамида в ЕС увеличился вдвое. Сейчас на долю России приходится около трети общего импорта ЕС. Франция же импортирует 80% потребляемых удобрений из России.

Североамериканские производители также получили значительное преимущество перед европейскими конкурентами, поскольку имеют доступ к дешевому газу. По данным Statista, в марте 2024 года цены на газ в Европе составили $8,55 в расчете на 1 млн BTU, тогда как в США — $1,5, притом что в 2020 году цены в обоих регионах находились в диапазоне $ 1,7–1,8 соответственно. По оценкам Global LNG Hub, растущий спрос на СПГ в Китае (на 25% в годовом исчислении), аномальная жара в Индии, перебои в поставках газа из Норвегии и риски, связанные с неопределенностью поставок российского трубопроводного газа, будут способствовать росту спотовых цен на СПГ.

Цены на удобрения, однако, продолжают снижаться: фьючерсы на мочевину упали до $300 за тонну на фоне ожидаемого роста производства, в частности в США. За последние пять лет цены на мочевину доходили до $1050 за тонну в середине 2022 года, а самые низкие значения $212,5 за тонну пришлись на середину 2020 года. Запуск газопровода Mountain Valley в США 11 июня 2024 года должен увеличить предложение, так как позволит транспортировать до 2 млрд кубических футов газа в день. В то же время спрос на мочевину может снизиться — Индия, один из крупнейших в мире потребителей, планирует прекратить его импорт к концу 2025 года, ссылаясь на опасения по поводу влияния таких удобрений на плодородие почв и здоровье людей.

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