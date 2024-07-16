Завод электрооборудования в курском Коренево серьезно пострадал из-за атаки ВСУ

Завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области получил серьезные повреждения в результате пожара, возникшего после атаки беспилотника ВСУ ночью 16 июля. Никто из работников предприятия не пострадал. Пожар потушен бригадами МЧС Кореневского и Рыльского районов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Последствия пожара на предприятии в Курской области, произошедшего из-за атаки ВСУ

Фото: из Telegram-канала Алексея Смирнова

По словам главы региона, он поддерживает связь с федеральными министерствами, «чтобы оказать заводу всю необходимую помощь». Правительство Курской области намерено помочь предприятию сохранить производство и коллектив. В штате завода более 500 человек. Руководство компании заявило, что сокращения сотрудников не предвидятся, все они продолжат работу.

На месте происшествия работает комиссия, которая оценивает последствия пожара.

15 июля ВСУ атаковали десять населенных пунктов пяти районов Курской области, в том числе с помощью беспилотников. Также над регионом сбили три беспилотника и пять дронов. В результате никто не пострадал, поврежден комбайн.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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