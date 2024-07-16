Две екатеринбургские компании хотят обанкротить челябинский радиозавод «Полет»

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит два заявления о признании банкротом АО «Челябинский радиозавод “Полет”» (в составе АО «Азимут» входит в госкорпорацию «Ростех»). Документы направили ООО «Производственно-коммерческое предприятие “Росспецсталь”» и ООО «Урал-бюро Е.С.М.» из Екатеринбурга. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Сумма требований ПКП «Росспецсталь» превышает 4 млн руб. В 2023 году суд обязал радиозавод «Полет» выплатить предприятию задолженность по договору поставки товара. Размер требований ООО «Урал-бюро Е.С.М.» пока неизвестен. В 2023 году организация выиграла 10 исков о взыскании с челябинского завода долгов в общей сумме более 8 млн руб.

С декабря 2023 года это уже пятое заявление о признании радиозавода «Полет» банкротом. Производство по четырем делам было прекращено.

Юлия Гарипова

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