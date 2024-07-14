В Казани начался монтаж фасада нового театра им. Г. Камала

На строительстве нового здания театра им. Г Камала начинается установка металлоконструкций фасада. Об этом газете «БИЗНЕС Online» сообщил архитектор проекта Герман Бакулин.

Герман Бакулин подчеркнул, что вертикальная конструкция здания является вторым фасадом здания, а кровля пока не монтируется. Стеклянные панели также являются фасадными элементами. Они будут располагаться как на фасадах, так и на кровле.

«Монтаж металлоконструкций начинается, и фасад — пробный элемент. Я отвечаю за творческие моменты, планировку здания, но могу отметить, что стройка идет оперативно. Люди стараются успеть»,— подчеркнул архитектор.

Внешний вид будущего театра будет напоминать «ледовые кристаллы», сформированные стеклянными поверхностями. Важной деталью станет яркая орнаментальная отделка панелей в интерьере, отсылающая к традиционным элементам татарского искусства.

Новое здание театра им. Г Камала планируют достроить к саммиту стран БРИКС.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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