Политическому будущему Черногории вынесли вердикт

Черногорский Высший суд вынес оправдательный приговор всем обвиняемым в попытке насильственного свержения власти в республике в 2016 году. Тогда утверждалось, что заговорщики пытались помешать вступлению Черногории в НАТО. Среди обвиняемых были граждане РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых следствие называло сотрудниками российских спецслужб, а также два лидера в прошлом оппозиционного Демократического фронта Андрия Мандич и Милан Кнежевич, которые теперь входят в руководство республики. По мнению экспертов, вердикт суда во многом определит политическое будущее Черногории. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент и экс-премьер Черногории Мило Джуканович

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бывший президент и экс-премьер Черногории Мило Джуканович

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Доказательств виновности подсудимых во вменяемых им преступлениях не было представлено, поэтому обвиняемые освобождаются»,— объявил в пятницу председательствовавший в Высшем суде Зоран Радович. Этим вердиктом завершился суд, который в самой Черногории, да и во всем регионе с самого начала называли «процессом века».

Обвинение было предъявлено двум гражданам РФ — Эдуарду Шишмакову и Владимиру Попову, которые в деле фигурировали как «сотрудники ГРУ», восьми гражданам Сербии и двум лидерам бывшего оппозиционного Демократического фронта Черногории Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.

Все они обвинялись в попытке свержения власти в Черногории в октябре 2016 года и планах по ликвидации тогдашнего премьера Мило Джукановича. Заговорщики, как сообщается, пытались помешать вступлению республики в НАТО (в итоге этот момент официально наступил в июне 2017 года).

Нынешний приговор стал вторым в этом громком процессе. В 2019 году Высший суд приговорил двух россиян (заочно) к 15 и 12 годам заключения, лидеров Демфронта — к пяти годам каждого, от одного года до восьми лет получили и обвиняемые из Сербии. Однако спустя год в Черногории сменилась власть: правившая 30 лет Демпартия социалистов Мило Джукановича оказалась в оппозиции. И в 2021 году Апелляционный суд аннулировал приговор, назначив новый процесс.

С тех пор политическая ситуация в Черногории коренным образом изменилась. Главный специальный прокурор Миливое Катнич, который вел процесс, был сначала отправлен на пенсию, а потом и арестован по обвинению в коррупции и связях с мафией.

А в октябре 2023 года один из главных обвиняемых в деле о госперевороте Андрия Мандич стал спикером парламента.

Тем не менее нынешний главный спецпрокурор Владимир Новович практически ничего не изменил в выдвинутом вновь обвинении, потребовав для подсудимых те же сроки заключения. Это вызвало откровенное недовольство лидеров Демократического фронта, которые напомнили спецпрокурору, что только благодаря голосам их депутатов он был избран на свой нынешний пост. А месяц назад депутаты Демфронта потребовали заслушать Владимира Нововича в парламенте «в связи с возможными злоупотреблениями в его деятельности с акцентом на процесс о госперевороте».

На вынесении нового приговора ни сам спецпрокурор, ни его представители не появились. А вердикт суда на сей раз оказался оправдательным.

Черногорские эксперты убеждены, что вынесенный приговор окажет серьезное влияние на политическое будущее Черногории и путь, которым пойдет республика. «Неизбежна реконструкция правительства, когда кормило власти окажется прочно в руках Андрии Мандича и Милана Кнежевича,— говорит черногорский аналитик и до недавнего времени главный редактор ведущей газеты республики Pobjeda Драшко Джуранович.— Черногория останется в НАТО, но с пророссийской и настроенной против Североатлантического альянса властью. Такое положение будет крайне сложно поддерживать с точки зрения отношений с мировым сообществом».

Вердикт черногорского суда имеет и геополитическое измерение. Первый приговор по делу о госперевороте США называли «историческим». Британский МИД характеризовал планы госпереворота как «пример неслыханных попыток России нарушить европейскую демократию». В российском МИДе же заявляли, что утверждения о причастности Москвы к попытке путча не имеют под собой никаких оснований. При этом в 2019 году президент РФ Владимир Путин встретился в Белграде с Андрией Мандичем и Миланом Кнежевичем и, по словам самих этих черногорских политиков, назвал их «настоящими героями», пожелав «выдержать все». После нового приговора в черногорском «процессе века» взгляды на те события ключевых мировых игроков наверняка останутся прежними.