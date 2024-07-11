Путин дал гражданство РФ участнику СВО из Сербии, которому грозила депортация

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство 21-летнего уроженца Сербии Александра Йокича. В апреле серб, принимающий участие в спецоперации, заявил, что ему грозит депортация на родину, где он разыскивается по уголовному делу о наемничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Йокич

Фото: @spain_rus Александр Йокич

Фото: @spain_rus

Как рассказал тогда господин Йокич Telegram-каналу «Голос страны», он покинул Сербию в 2021 году. Тогда же он прибыл на территорию ДНР, заключил контракт и начал служить в ОБТФ «Каскад», состоящем из иностранных добровольцев.

По его словам, он принимал участие в боях за Мариуполь, был на Угледарском направлении, где получил ранение, награжден Георгиевским крестом IV и III степени, медалью за «За освобождение Мариуполя». Йокич подавал документы на получение российского гражданства четыре раза, но ему отказывали, поскольку он числился военнослужащим не России, а ДНР.

«Каскад» был расформирован в конце апреля, после чего иностранным добровольцам грозила депортация. На ситуацию с господином Йокичем обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он пообещал обратиться в ГУВД, чтобы помочь сербу.

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