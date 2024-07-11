Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 615 тыс. га

В Якутии огонь подобрался к шестикилометровой зоне у села Тяня Олекминского района. Еще у двух сел огонь в опасной десятикилометровой зоне. На особом контроле МЧС еще семь сел в разных районах республики. По информации МЧС, общая площадь возгораний составляет свыше 615,2 тыс. га.

По информации республиканского оперативного штаба, на сегодня, 11 июля, в Якутии действует 139 лесных пожаров, в том числе возгорание в Олекминском заповеднике и один ландшафтный пожар на территории 18 муниципальных районов. За сутки потушено восемь лесных пожаров общей площадью 1297 га. В то же время в ходе мониторинга обнаружено шесть новых пожаров площадью 229 га.

На особом контроле Главного управления МЧС находятся десять природных пожаров, приближенных к населенным пунктам. Возгорания — рядом с селами Турукта Ленского района, Бясь-Кюель, Дабан, Куду-Кюель, Хоринцы и Тяня Олекминского района, Булгунняхтах, Харыялах и Кулусуннах Верхневилюйского района и Арыктах Кобяйского района.

Спасатели вылетели в Олекминский район для усиления группировки у села Тяня, где лесной пожар действует в 6 км. Кроме Тяни непростая ситуация остается в селах Дабан и Куду-Кюель, где пожары действуют в десятикилометровой зоне. «Проводятся расширение противопожарных преград и отжиг. Борьбу с огнем ведет вертолет МЧС с водосливным устройством»,— сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. У села Кутана Алданского района действует пожар на площади 37 980 га. Там идет работа по обустройству минерализованной полосы вдоль кромки пожара, от нее ведется встречный отжиг. В тушении огня задействован самолет Бе-200 с водосливным устройством.

Всего в тушении задействованы 1860 человек и 134 единицы техники. «За сутки группировка РСЧС увеличилась на 99 человек и 9 единиц техники, основные силы сосредоточены в Олекминском и Верхневилюйском районах. Площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тыс. га за счет новых очагов и прироста площадей на действующих пожарах в связи с высокими классами пожарной опасности в лесах и отсутствием осадков в горимых районах»,— прокомментировал начальник ГУ МЧС РФ по Якутии Павел Гарин.

По информации министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, в нынешнем году лесные пожары на севере страны начались на месяц раньше обычного. Причиной этому стала аномальная жара. При таких условиях происходят сухие грозы, которые и спровоцировали большинство возгораний. Только в Якутии, по словам господина Козлова, сухие грозы вызвали 843 лесных пожара. Отмечается, что 31 мая в республике был зафиксирован высокий температурный фон в +30°С — такое в последний раз в республике было в 1971 году. По информации Авиалесоохраны, Якутию ожидает новая волна 30-градусной жары на заполярных территориях.

Николай Борисов, Якутск