«Максимум Голландии мы уже увидели»

В среду, 10 июля, станет известен второй финалист чемпионата Европы по футболу. Накануне сборная Испании обыграла Францию 2:1 и прошла в следующую стадию турнира. В последней встрече 1/2 финала Англия сыграет с Нидерландами. Есть ли явный фаворит в предстоящем матче? И какого футбола ожидать от команд? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

— Букмекеры начали верить в Испанию сразу после победы над Германией, а после того, как испанцы отправили домой Францию, вообще все вопросы отпали. Сейчас коэффициент на победу «красной фурии» в «Лиге Ставок» чуть выше 1,5. Для сравнения: заключить пари на успех Англии можно за 4, Голландии — за 6,5. И сейчас, может быть, на эмоциях, кажется, что эта Испания может разобраться с кем угодно, даже с англичанами. Наверное, в первый раз за весь турнир мы совсем не угадали с прогнозами. Килиан Мбаппе опять не забил, в матче больше двух голов, Франция едет домой. Что это было? Трехцветные не смогли сыграть на своем уровне? Или Испания так хороша?

— И то и другое. Я начну с цитаты Дидье Дешама, главного тренера сборной Франции. Он сказал, что против сборной Испании такого качества надо быть на высоте, а по разным причинам некоторые из наших не показали свой максимум, хотя выложились на все 100%. Поэтому даже когда матч начался, и французы забили, для меня это было как-то неожиданно. Раз — и они повели уже на 9-й минуте. Я радовался, что поставил на Францию, радовался Мбаппе, который сделал великолепную передачу. Для меня очень важный был знак, что он вышел без маски, хотя рановато еще. Таким отчаянным поступком он давал понять команде, а он капитан, что мы должны сейчас бросить все, в том числе собственное здоровье, на алтарь этой победы. То есть это был колоссальный поступок, голливудского уровня, и мне казалось, может быть, это сработает. Когда он сделал пас в направлении Коло Муани, я очень обрадовался. Но быстро стало ясно, когда испанцы ответили на 21-й и тут же на 25-й минуте, что очень сложно будет Франции победить, практически невозможно.

— Можно ли назвать эту Испанию будущим чемпионом Европы? Или мы опять торопимся? Они провели несколько ярких матчей, а впереди у нас еще и Англия, и Голландия, и еще неизвестно, чем закончится.

— Мы называем Испанию будущим чемпионом Европы, потому что пока не видели Англию в ее лучшем виде. Может быть, как раз в полуфинале она покажет футбол. Что касается Голландии, то мне кажется, что мы максимум этой сборной уже увидели. Для меня второй полуфинал интересен прежде всего тем, как будут выглядеть англичане, и тогда уже можно будет говорить, сможет ли кто-то составить конкуренцию в финале испанцам. А еще интересно, что у нас будет с «Золотым мячом» теперь. Претенденты на этот приз как-то отпадают один за другим, потому что должен выигрывать кто-то, кто отличился на главном турнире года. Мбаппе — нет, Винисиус Жуниор проигрывает с Бразилией на Кубке Америки. Может быть, стоит посмотреть в этом смысле на Джуда Беллингема, посмотрим, как Эрлинг Холанн выскочит из засады, но он вообще не участвует в этом турнире из-за Норвегии. Лионель Месси снова замаячил, он может с Аргентиной победить. Не Ламину Ямалю же в 16, почти 17 лет, отдавать «Золотой мяч». Это отдельный интересный вопрос.

— Ямаль в списке претендентов на лучшего игрока Евро теперь первый, на него можно поставить с коэффициентом 3,5. Можно брать? Или в 17 лет не дадут ему такой приз?

— Я думаю, что не дадут, все-таки это рановато. Полагаю, что мы увидим какого-то другого героя, который заслужил это звание не только непосредственно игрой на турнире, но и, говоря пафосно, всей своей жизнью.

— Кажется, что у Англии проблем быть не должно, сборная стоит больше €1,5 млрд. Но, если посмотреть букмекерские линии, возникают вопросы — слишком невелика разница в коэффициентах. В «Лиге Ставок» пари на выход в финал Англии можно взять за 1,78, а Голландии — за 2,09. Даже суперкомпьютер оценил шансы англичан всего в 51,5%. Когда в матче есть явный фаворит, обычно цифры другие. А еще есть крупное пари на победу оранжевых в основное время — клиент «Лиги Ставок» зарядил 1 млн руб. с коэффициентом 3,2. А на ваш взгляд, Англия сегодня — фаворит безоговорочный?

— Я думаю, что да, прежде всего потому, что максимум Голландии мы уже увидели. У нее, конечно, высокий уровень, взять ту же победу над Румынией 3:0 в 1/8 финала, волевую победу над сильной Турцией в 1/4 финала 2:1. А англичан мы не увидели во всей красе. С другой стороны, когда говорят, что Англия не показывает красивый футбол, я спрашиваю: а что самое красивое в футболе? Голы? Да. А что, англичане забивают некрасивые голы? Мне отвечают: да, красивые, но мало. Но они же забивают больше, чем соперник, если они выигрывают. Учитывая все это, мне кажется, что мы еще увидим немножко другую Англию в полуфинале, она будет хороша для любителей красоты.

— Вижу очень хороший коэффициент на победу Англии в основное время — 2,75. Берем? Или лучше все-таки более сдержанная ставка на выход в финал за 1,78?

— Я бы рискнул и взял победу в основное время. Можно рассмотреть индивидуальные голы. Я часто ставил на Гарри Кейна, и он не подводил. Здесь у меня небольшое сомнение, потому высокие голландские защитники хороши, они могут Кейну не позволить забить. А вот Фил Фоден, Беллингем, Букайо Сака вполне могут себя проявить.

— Есть один вариант, там не очень хороший коэффициент, но все уверены, что именно так и будет. Это ставка на «тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1,5, потому что не верят ни в Голландию, ни в Англию, что будет голевая феерия. Стоит взять?

— Я бы не стал брать. Во-первых, потому что маленький коэффициент, а во-вторых, потому что может быть побольше голов. На мой взгляд, Англия раскроется. Что касается голландцев, я приводил их результаты в 1/8 и 1/4 финала — 3:0, 2:1. В обоих случаях было забито больше двух мячей. У Голландии есть Коди Гакпо, у них хорошие нападающие, Мемфис Депай может себя проявить неожиданно совершенно порой. Поэтому может быть и обмен голами, и хваленая голландская защита. С другой стороны, они как-то много пропустили уже, и на групповой стадии в том числе, но все равно это сильные игроки.

— А еще есть ставка на точный порядок занятых мест по итогам полуфинала и финала. Самый популярный — коэффициент 2,95 на вариант Испания—Англия. Второй — коэффициент 3,2 на вариант Испания—Голландия. И только потом Англия—Испания с коэффициентом 4. Что бы вы выбрали?

— Я возьму проход Англии в финал и ее победу в финале над Испанией. Я верен себе.