Тони Крос назвал Германию небезопасной страной и решил остаться жить в Испании

Немецкий футболист Тони Крос сообщил, что продолжит жить в Испании и не планирует возвращаться в Германию из-за проблем с мигрантами в стране. 5 июля спортсмен завершил спортивную карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий полузащитник Тони Крос (слева)

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Немецкий полузащитник Тони Крос (слева)

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я все еще думаю, что Германия — действительно великая страна. Нам очень нравится там находиться, но это уже не та Германия, какой она была, может быть, десять лет назад»,— сказал Тони Крос в подкасте Stammplatz (цитата по Bild).

Как пояснил футболист, в Германии он больше не ощущает себя в безопасности. На вопрос о том, где бы он разрешил семилетней дочери гулять вечером на улице, в Германии или Испании, он назвал второй вариант.

С 2014 года Тони Крос играл за мадридский клуб «Реал». Он также выступает за национальную сборную Германии. В 2024 году спортсмен сообщил, что завершит карьеру после завершения чемпионата Европы, который начался 14 июня. 5 июня сборная Германии выбыла из турнира после матча с Испанией.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Испанцы успели до пенальти».