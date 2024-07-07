«Все, кроме английских болельщиков, молили бога, чтобы британцы покинули турнир»

На чемпионате Европы по футболу определилась вторая пара полуфиналистов, это Англия и Нидерланды. Британцы на стадии одной четвертой обыграли Швейцарию. Здесь основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии пенальти англичане были точнее. Голландцы все решили за 90 минут, оставив не у дел сборную Турции со счетом 2:1. За развитием событий на Евро-2024 следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Англичане себе не изменили, продолжая играть в тягучий оборонительный футбол. В первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Наблюдая происходящее, можно было уснуть. После перерыва пошло веселей, но благодаря команде Мурата Якина. Швейцарцы смотрелись интереснее, и, возможно, весь континент, кроме английских болельщиков, буквально молил бога, чтобы эти британцы скорее покинули турнир.

На 75-й минуте молитвы были услышаны. Казалось, нужно чуть-чуть потерпеть, и вот он, поворотный момент истории. Вот оно, наказание англичанам за все, что мы терпим от них на Евро. Но нет, почти сразу Букайо Сака все вернул на свои места — 1:1. В итоге Англия затащила швейцарцев в дополнительное время, а в серии пенальти дорогостоящие звезды забили все пять 11-метровых и вышли в полуфинал.

Чем вызвали бурную реакцию комментаторов: «Англия в полуфинале! Опять! Порушены все рассказы о сериях пенальти, об этой черной магии. Эти 22 года несчастий позади, это в том числе заслуга Гарета Саутгейта».

Соперник англичан определялся в матче Голландия—Турция. К счастью, здесь команды играли в футбол, и спать болельщикам не давали. Причем турки, в которых мало кто верил, в начале не просто выстояли, а даже повели в счете. Но до сенсации дотянуть не получилось, во втором тайме все встало на свои места. Голландия в ответ забила два и вышла в полуфинал без дополнительного времени и серии пенальти.

Победу «оранжевым» принес лучший бомбардир турнира — автогол.

В адрес сборной Турции стоит сказать несколько теплых слов. Она не бросила играть и несколько раз могла спасти ситуацию, но не получилось, и теперь Англия и Голландия сойдутся в полуфинале. Причем после той игры, которую показала команда Рональда Кумана, в нее можно верить, считает футбольный эксперт Эдуард Мор:

«Если смотреть по футболу, не по именам, а именно по игре и по тому, как умеет перестраиваться сборная Нидерландов, мне кажется, это на данный момент абсолютно равные команды. Я жду в этом матче упорную борьбу. Почему бы сборной Нидерландов и не обыграть Англию?»

В другом полуфинале сыграют Испания и Франция. Именно с этого матча все начнется в ближайший вторник, 9 июля. Встречу в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а вот противостояние Нидерланды—Англия в среду, 10 июля, можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Okko.

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