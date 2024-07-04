В Кольцово рейс в Сочи задерживается на 8 часов, прокуратура начала проверку
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вылет самолета в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» задерживается на восемь часов. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, была начата проверка.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По расписанию рейс SU-2919 должен был вылететь сегодня, 4 июня, в 15:50. Сейчас вылет запланирован на 23:40. По данным прокуратуры, вылет задерживается из-за позднего прибытия судна. Отмечается, что о задержке пассажиры были уведомлены вовремя.
Регистрация на рейс не открывалась, всего вылет ожидают 158 пассажиров. «Транспортная прокуратура держит на контроле сложившуюся ситуацию»,— сказано в сообщении.