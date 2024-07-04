В Кольцово рейс в Сочи задерживается на 8 часов, прокуратура начала проверку

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вылет самолета в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» задерживается на восемь часов. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, была начата проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По расписанию рейс SU-2919 должен был вылететь сегодня, 4 июня, в 15:50. Сейчас вылет запланирован на 23:40. По данным прокуратуры, вылет задерживается из-за позднего прибытия судна. Отмечается, что о задержке пассажиры были уведомлены вовремя.

Регистрация на рейс не открывалась, всего вылет ожидают 158 пассажиров. «Транспортная прокуратура держит на контроле сложившуюся ситуацию»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте