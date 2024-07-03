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В Артемовском на территории завода КМЗ обрушилась недействующая шахта

На территории «Красногвардейского машиностроительного завода» (Артемовский, Свердловская область) обрушилась недействующая шахта. На место происшествия выехали сотрудники МЧС по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для проверки информации по данному происшествию и оценки наличия угрозы жизни и здоровью граждан направили на место оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона»,— рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.

На КМЗ от комментариев отказались. Согласно информации с сайта АО «КМЗ», на предприятии изготавливают крупные тягодутьевые машины.

Анастасия Таначева

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