Обвиняемому в убийстве сотрудницы банка на Уралмаше грозит срок до 15 лет

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбург утвердила заключение в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве сотрудницы банка на Уралмаше. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему вменяется преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как считает следствие, 18 мая этого года мужчина 1985 года рождения пришел к отделению банка на ул. Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Мужчина собирался поговорить со своей бывшей сожительницей 1994 года рождения, которая работала в организации.

Между ними завязалась ссора. Мужчина достал нож и напал на девушку, нанеся ей ранения. Она умерла на месте.

Как сообщил «Ъ-Урал» старший помощник руководителя Свердловского СК Александр Шульга, фигурант полностью признал свою вину. В ходе следственных действий сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия и предметов, допросили свидетелей, собрали доказательства. Были проведены необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая, которая подтвердила вменяемость предполагаемого преступника.

Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Сейчас по решению суда обвиняемый находится в СИЗО до 17 июля.

Ранее сообщалось, что у бывших сожителей есть девятилетний ребенок. Мужчину задержали практически сразу после совершения преступления, но от орудия он успел избавиться. После предполагаемого убийства он пошел в ближайшую церковь. Обвиняемый был несколько раз судим, в том числе за причастность к грабежам и к мошенничеству.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте