Других положений нет

Суды апелляционной и кассационной инстанций не нашли причин для отмены решения арбитражного суда Башкирии, согласовавшего условия продажи прав требования к Башкирской инженерно-строительной компании. В конкурсную массу включена дебиторская задолженность на общую сумму 975,4 млн руб. Единственный конкурсный кредитор — Уралкапиталбанк, который также признан банкротом. Суд первой инстанции по предложению конкурсного управляющего компании утвердил положение о порядке, условиях и сроках реализации прав требования. Конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — с решением не согласился и предлагал проводить торги по другой схеме. Суды пришли к выводу, что утвержденный ранее вариант оптимален. АСВ не планирует подавать жалобу на решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Агентство по страхованию вкладов, выступая в качестве конкурсного управляющего Уралкапиталбанка, не смогло добиться лучших условий реализации активов его заемщика — ООО «Башкирской инженерно-строительной компании». В 2016 и 2017 годах банк открыл для компании четыре кредитные линии с общим лимитом 211 млн руб. под 21% и 25% годовых, а в марте 2018 года потребовал досрочного расторжения договоров из-за задержки платежа.

В июне 2018 года Уралкапиталбанк был признан банкротом, а через месяц подал в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании с заемщика 237 млн руб. В сентябре 2021 года банкротом была признана Башкирская инженерно-строительная компания.

Как следует из материалов дела, в конкурсную массу компании включена дебиторская задолженность на общую сумму 975,4 млн руб. Ранее активы выставляли на торги на условиях банка — по номинальной стоимости, однако желающих приобрести их не нашлось. На последнем этапе торгов в форме публичного предложения цена лота снизилась до 245,8 млн руб. (28% от начальной). Конкурсный управляющий компании предложил утвердить положение об условиях торгов в новой редакции: разбить активы на шесть лотов — по числу дебиторов, провести торги в течение 26 дней на площадке МЭТС, выставить пять первых лотов по цене 28% от начальной на первых торгах, шестой лот — по номинальной цене, а также предусмотреть 11 периодов снижения цены на 9,5–10%. Поскольку единственный кредитор выступил против нового положения, оно было утверждено судом.

Банк не согласился с решением, отмечая, что цена отсечения составит 100 тыс. руб. Кредитор предлагал реализовывать дебиторскую задолженность в течение 70 дней и установить цену отсечения 108 млн руб. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а затем и арбитражный суд Уральского округа не нашли оснований для удовлетворения требований заявителя. Они отметили, что актив неликвиден, поскольку должники Башкирской инженерно-строительной компании — банкроты и не способные выплатить долг компании.

Также было указано, что предложенные конкурсным управляющим условия отвечают требованиям скорейшей реализации имущества и позволят избежать затягивания процедуры банкротства, а значит помогут минимизировать связанные с ней затраты.

В АСВ вчера сообщили «Ъ-Уфа», что считают нецелесообразным подавать жалобу на решение кассационной инстанции в Верховный суд РФ.

Партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков полагает, что постановление арбитражного суда Уральского округа законно и обоснованно, а шансы на его обжалование невелики.

«Суд учел, что предметом торгов является неликвидная дебиторская задолженность, на которую на прошлых торгах не нашлось ни одного интересанта, а требования единственного кредитора признал необоснованными, поскольку они лишь излишне сужают круг потенциальных покупателей. Единственное существенное отличие в предложенном кредитором варианте положения о торгах — цена отсечения»,— отмечает он, предполагая, что управляющий «действительно стремится продать дебиторскую задолженность хотя бы за минимальную цену, а кредитор стремится оставить задолженность за собой».

«С учетом судебной практики, которая ориентирует участников процедур банкротства на как можно более оперативную продажу имущества по рыночной цене, скорее всего, судебные акты не будут отменены»,— резюмировал господин Новиков.

Наталья Балыкова