Утраченное доверие не вернуть

Бывшая начальница Туймазинского межрайонного отделения службы судебных приставов лейтенант внутренней службы Ирина Латыпова не смогла добиться восстановления на службе. Ее обвинили в получении взяток и уволили за утрату доверия. Позже суд приговорил экс-начальницу к семи годам и трем месяцам исправительной колонии. Будучи осужденной, лейтенант внутренней службы подала гражданский иск о признании увольнения незаконным и просила взыскать 666 666 руб. компенсации морального вреда, однако суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Апелляционная коллегия оставила решение без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальницу отделения УФССП заподозрили в получении взяток и уволили

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Начальницу отделения УФССП заподозрили в получении взяток и уволили

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу бывшей начальницы и старшего пристава Туймазинского межрайонного отделения УФССП по Башкирии Ирины Латыповой. Она пыталась восстановиться на службе после увольнения в связи с утратой доверия. В декабре 2023 года Латыпова подала иск в Туймазинский межрайонный суд, в котором просила признать расторжение трудового договора незаконным, вернуть ей трудовую книжку и взыскать компенсацию морального вреда в размере 666 666 руб., а также заработную плату за время вынужденного прогула и расходы на представителя.

В материалах дела указывается, что в декабре 2020 года служба внутренней безопасности управления заподозрила Ирину Латыпову в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении их (ст. 285 УК РФ, ст. 286 УК РФ). Позже ее действия были квалифицированы как получение и вымогательство взяток (ч. 1 ст. 290 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а производства по ст. 285 и ст. 286 были прекращены на стадии предварительного расследования в связи с отсутствием состава преступления. Как сообщала пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, Ирина Латыпова потребовала у 11 подчиненных передать ей по 5 тыс. руб. «за общее покровительство и попустительство по службе». Всего, по данным следствия, лейтенант внутренней службы собрала с подчиненных около 55 тыс. руб.

Одним из доказательств вины Ирины Латыповой стала фраза из переписки в мессенджере: «Знать не знаю, с тебя 5-ка» (орфография сохранена.— «Ъ-Уфа»). В судебном заседании по уголовному делу Ирина Латыпова оправдывалась: на самом деле она имела в виду пять протоколов, которые необходимо оформить подчиненным. Однако судом фраза была интерпретирована как «очередное настойчивое требование передать взятку». Также Латыпова заявила в суде, что с подчиненным, обратившимся в правоохранительные органы с жалобой на вымогательство, у нее сложились неприязненные отношения.

В марте 2021 года сотрудница УФССП была уволена. 30 сентября 2022 года ее приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы, штрафу 800 тыс. руб., запрету занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет. Реальное отбытие наказания было отсрочено до достижения 14 лет ребенком осужденной. Как сообщил «Ъ-Уфа» представитель Ирины Латыповой Юрий Дмитриев, кассационная инстанция рассматривает жалобу на приговор.

В 2023 году Ирина Латыпова попыталась восстановиться на службе. Она подала гражданский иск, указав, что бывший работодатель нарушил сроки и порядок увольнения, не ознакомив ее с соответствующим приказом и не потребовав объяснительную. Также заявительница сочла, что увольнение было возможно лишь при вступившем в законную силу приговоре суда, а он тогда даже не был вынесен. Представитель УФССП просил суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Туймазинский межрайонный суд не нашел нарушений в действиях работодателя. Было установлено, что Латыпова ознакомилась с приказом об увольнении лично, а также дала письменное объяснение, «в котором изложила свою позицию к событиям». Доводы истицы о том, что ее не уведомили о служебной проверке и не ознакомили с результатами, были опровергнуты. Доводы истца о нарушении сроков привлечения к дисциплинарной ответственности были признаны несостоятельными, так как приказ об увольнении был подписан в течение положенных шести месяцев.

В апелляционной жалобе Ирина Латыпова ставила под сомнение законность основания для увольнения, каковым Туймазинский меж-

районный суд признал рапорт о результатах служебной проверки. Обвинение в превышении должностных полномочий, отмечала заявительница, позднее было снято. «Ни в приказе, ни в трудовой книжке нет ссылки на нормативно-правовой акт как основание увольнения»,— говорится в апелляционном заявлении. Также истица опровергала, что получила копию приказа и уведомление о необходимости забрать трудовую книжку.

Верховный суд Башкирии пояснил: самой по себе утраты доверия достаточно для увольнения. Остальные доводы также были отклонены.

«Сам по себе вывод судов о том, что факт прекращения уголовного дела по ст. 286 УК РФ не имеет правового значения, соответствует требованиям закона, поскольку такая зависимость в нем не установлена»,— отмечает партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман.

При этом, полагает он, предусмотренным в законе «О службе в органах принудительного исполнения РФ» основанием для увольнения является доклад, а не рапорт.

«Судам необходимо было дать определение понятия „доклад“, на основе которого сотрудник ФССП мог быть уволен по соответствующему основанию и соотнести его с формой и содержанием рапорта должностного лица. Также судам надлежало оценить все материалы проверки с учетом положений статьи 52 федерального закона, устанавливающей порядок проведения служебной проверки, проверить и сделать вывод о том, доказал ли работодатель факты и обстоятельства совершения сотрудником дисциплинарного проступка, вину сотрудника, причины и условия, способствовавшие совершению сотрудником дисциплинарного проступка, характер и размер вреда, причиненного сотрудником, наличие или отсутствие обстоятельств, препятствующих прохождению сотрудником службы в органах принудительного исполнения. Указанные обстоятельства остались без оценки со стороны судов, хотя имеют существенное значение»,— считает господин Герман.

Идэль Гумеров