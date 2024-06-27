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«Мы создаем сообщество, участники которого ведут бизнес на авторынке открыто»

Кирилл Вотяков и Гаджи Курбанов о том, что происходит на рынке автомобилей с пробегом

Рост числа сделок продажи и покупки автомобилей с пробегом ускорился на фоне масштабной перестройки автомобильного рынка. За прошлый год в стране было продано более 6 млн таких автомобилей. Большая часть продаж начинается на цифровых платформах, где покупатели ищут автомобили, связываются с продавцами и могут получить данные об истории машины.

Сам рынок на фоне возросшего регулирования становится более прозрачным — это происходит и из-за усиления роли ИТ-компаний, специализирующихся на посредничестве между покупателями автомобилей с пробегом и их продавцами, в числе которых с каждым годом становится все больше профессионалов. В интервью «Ъ-Review» управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков и основатель сервиса Haraba, управляющий директор «Автохаба» Гаджи Курбанов рассказали о том, что такое «Автотека», почему сегодня мы можем больше узнать про историю конкретного автомобиля, какие существуют рычаги, чтобы продавец был заинтересован в удовлетворенности клиента. Эксперты также объяснили, как развитие инновационных продуктов как для покупателей, так и для продавцов помогает вывести продажу автомобилей на классифайде на новый уровень — ускорить поиск и избавиться от бумажной рутины.

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