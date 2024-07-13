Дни рождения
14 июля исполняется 46 лет вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко
Дмитрий Григоренко
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин:
— Уважаемый Дмитрий Юрьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Решая государственные задачи, направленные на укрепление России, Вы вносите вклад в достижение национальных целей развития, улучшение жизни людей. Ваши человеческие и профессиональные качества помогают добиваться результата, способствуют выстраиванию конструктивного взаимодействия Правительства с Государственной Думой, повышению эффективности законотворческой деятельности. Ваше ответственное отношение к делу, компетентность, порядочность вызывают уважение. Желаю реализации намеченных планов, крепкого здоровья и успехов на благо нашей страны.