Из срока Татьяны Быковской вычли месяц

Краснодарский крайсуд оставил без изменений основную часть приговора Татьяне Быковской, бывшему министру здравоохранения Ростовской области, которая осуждена за превышение полномочий на 4,5 года колонии. Установлено, что Татьяна Быковская создала преференции для фирмы «Центр 100 Ростов-на-Дону» при организации аукционов на оказание услуг по переработке медицинских отходов. Экс-министр просила оправдать ее, утверждая, что стремилась навести порядок в системе утилизации опасного мусора. Суд отклонил жалобу осужденной, но смягчил наказание, пересчитав в ее пользу время пребывания под домашним арестом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция в среду оставила без удовлетворения жалобу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, просившую оправдать ее и отменить вынесенный ей 29 марта Кущевским райсудом приговор.

Напомним, Кущевский районный суд признал Татьяну Быковскую виновной в превышении полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). Установлено, что министр вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским (его уголовное преследование прекращено по сроку давности) в период с 2017 года по 2018 год создавали условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в торгах на оказание медицинским учреждениям услуг по утилизации опасных отходов.

Чиновники, как выяснил суд, неоднократно обсуждали с представителями компании конкурсную документацию и давали подчиненным указания о внесении в нее изменений в интересах ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», чем ставили других участников рынка в невыгодное положение.

Защита Татьяны Быковской настаивает на невиновности экс-министра. Адвокаты указали на то, что уголовное дело началось с материалов проверки ФАС, которая выявила факт согласованных действий, ограничивающих конкуренцию (ст. 16 закона «О защите конкуренции») при заключении медицинскими учреждениями контрактов на утилизацию отходов с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». По данным защиты, обвинение не представило ни одного доказательства того, что Татьяна Быковская имела отношение к этим событиям. То же относится и к эпизоду с корректировкой закупочной документации – доказательств причастности к этому министра, по мнению защиты, нет.

Экс-глава минздрава участвовала в заседании суда по видеосвязи, поддержать ее приехали родственники и друзья.

Выступая с обоснованием жалобы, Татьяна Быковская напомнила суду, что компанию «Центр 100 Ростов-на-Дону» для работы в проекте привлекло правительство Ростовской области, соглашение с губернатором Василием Голубевым было подписано на форуме в Сочи в феврале 2017 года.

«Я не могла не выполнять распоряжений главы региона по реализации инвестпроекта, который входил в "губернаторскую сотню"», – заявила экс-министр.

«Почему в Ростовской области использованные шприцы и капельницы валяются на свалках и в лесополосах, а на Кубани такого нет? Потому что в Краснодарском крае действует единая система утилизации опасных медицинских отходов и единый оператор, а у нас эту нишу занимали мелкие фирмы. Несколько лет назад я подумала – мы можем сделать не хуже», – обратилась Татьяна Быковская к участникам судебного заседания в Краснодарском крайсуде.

Тем не менее тройка судей Краснодарского крайсуда, изучив доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для отмены приговора Татьяне Быковской.

Прокуратура просила изменить приговор, пересчитав зачтенное в срок отбытия наказания время домашнего ареста: приговором первой инстанции два дня домашнего ареста (с 29 ноября 2019 года по 27 января 2020 года) засчитывались за один день в колонии. По мнению прокуратуры, срок домашнего ареста следует пересчитать по формуле «день за день», что и сделал крайсуд.

Таким образом, фактический период пребывания Татьяны Быковской в заключении сократился на месяц, но мера наказания в приговоре осталась прежней – 4,5 года лишения свободы.

Адвокаты не стали комментировать итоги процесса, сославшись на мнение родственников госпожи Быковской. Судя по выступлениям защитников в среду, приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Анна Перова, Краснодар