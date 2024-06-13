Сабантуй-2024: даты и история праздника

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В 2024 году его отметят в 62 регионах России в июне и июле. Подробнее о событии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Когда Сабантуй в 2024 году

В России есть два больших официальных праздника Сабантуя. В 2024 году это:

— XIV Всероссийский сельский Сабантуй, он пройдет в селе Барда Пермского края 15–16 июня;

— XXIV Федеральный Сабантуй, который состоится в поселке Руэм Республики Марий Эл 5–6 июля.

Также проводятся:

— Международный шахтерский Сабантуй. В 2024 году состоится 30 июня в городе Прокопьевск;

— Приволжский Сабантуй;

— Общеевропейский Сабантуй.

Также в 2024 году, согласно указу главы Татарстана Рустама Минниханова, Сабантуй пройдет:

— в Казани — 23 июня;

— в Набережных Челнах — 15 июня;

В 2024 году Сабантуй в разные дни будут отмечать в 62 субъектах РФ, среди них: Татарстан, Башкирия, Кемеровская область, Республика Алтай и другие регионы.

История и традиции Сабантуя

Сабантуй — это праздник лета и окончания полевых работ. Обычно его отмечают в июне, однако точной даты нет, каждый год ее определяют индивидуально в зависимости от погодных условий. Схожий праздник существует у чувашей (Акатуй), народов Поволжья — марийцев, мордвы, удмуртов, а также тюркских народов Кавказа — балкарцев и ногайцев.

У праздника древние истоки, изначально он был связан с аграрным культом. В переводе с тюркских языков Сабантуй означает «праздник плуга». Впервые он был описан в 921 году арабским путешественником Ибн Фадланом, который прибыл в город Булгар, который находится на территории современного Татарстана, с посольством из Багдада.

В древности дату праздника определяли старейшины-аксакалы по приметам. Затем начиналась подготовка к празднику. Девушки на протяжении нескольких месяцев расшивали узорами платки, полотенца, рубашки, которые в дальнейшем должны были стать призами для участников праздничных соревнований. Также дети ходили по домам, чтобы собрать крупу, масло, яйца и другие продукты для праздничного блюда. Заходить в жилище следовало с пожеланием хорошего урожая, сопровождая его фразой «Пусть легкой будет моя нога».

На Сабантуй было принято особым образом красить яйца — отваривая и выдерживая их в луковой шелухе до красного цвета. В старину такие яйца не ели, а продавали торговцам и на вырученные деньги организовывали угощение на празднике.

Праздничные забавы

Неотъемлемой частью праздника также являются различные соревнования: бег и борьба на поясах под названием куреш, во время которой необходимо опрокинуть противника на спину при помощи полотенца или кушака, заброшенного на пояс. По традиции ее начинают два мальчика, затем юноши и мужчины соревнуются по старшинству. Кульминацией становился поединок двух самых сильных соперников. Победитель получает ценный приз, например барана. Есть и шуточные дисциплины: бег с яйцом на ложке, которую надо держать во рту, бег с коромыслом, прыжки в мешке, бой мешками с сеном на бревне.

На Сабантуе можно показать не только физическую силу. Там выступают певцы и танцоры. В завершение проводят игры для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки поют песни, водят хороводы, танцуют. Согласно старинной примете, первая встреча на Сабантуе сулит паре долгую и счастливую семейную жизнь.