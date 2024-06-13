В модернизацию бывшего завода им. Колющенко в Челябинске вложат 1,6 млрд рублей

В Челябинске начали сносить три здания бывшего литейного производства на улице Степана Разина. Они не использовались с 2014 года. Ранее это были цеха Челябинского завода дорожных машин имени Колющенко. Сейчас предприятие называется «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ), им управляет холдинг UMG.

На месте демонтированных строений построят цех для производства тонколистового металла. Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе UMG, площадь новой производственной линии составит 30 тыс. кв. метров. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

По информации холдинга, в 2023 году ЧСДМ заключил специальный инвестиционный контракт, который в будущем обеспечит загрузку производства заказами на фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 3 до 6 тонн. Сейчас завод в основном специализируется на выпуске тяжелых грейдеров и бульдозеров.

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Василий Агафонов