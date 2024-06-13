В среду от участия в выборах главы Санкт-Петербурга отказалась лидер региональной «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Надежда Тихонова. Изначально она была первой, кто заявил о намерениях побороться за губернаторское кресло. Предполагалось, что 12 июня состоится ее официальное выдвижение на партийной конференции. Вместо этого на мероприятии госпожа Тихонова неожиданно публично отказалась от участия в предвыборной гонке из-за слишком жестких требований муниципального фильтра. Ранее аналогичным образом поступили и «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Тихонова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Надежда Тихонова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СРЗП — уже вторая парламентская партия, объявившая, что не будет выдвигать кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга. В ходе региональной партийной конференции 12 июня основной потенциальный кандидат эсеров Надежда Тихонова объяснила это решение «невыполнимыми» критериями муниципального фильтра (для выдвижения нужно 155 автографов, которые должны быть собраны в 3/4 муниципальных образований).

По словам госпожи Тихоновой, оставить подпись за нее были готовы около 100 муниципальных депутатов. При этом она сообщили, что мундепы, которые решили поддержать ее кандидатуру, столкнулись с «беспрецедентным давлением» и получали просьбы не отдавать подпись за нее. Лидер эсеров подчеркнула, что большинство муниципалов уже 4 июня централизованно подписались за неких других кандидатов.

«Считаю, что власть боится допустить кандидата от "Справедливой России" к губернаторской гонке и умело использует муниципальный фильтр для решения своих задач, — говорила Надежда Тихонова, выступая перед сопартийцами. — Следует признать, что критерий закона, обязывающий собрать 3/4 подписей муниципальных депутатов от общего количества муниципальных образований, невыполним. Считаю для себя невозможным подставить соратников… В этой ситуации я принимаю решение не участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга».

В СРЗП намерены сосредоточиться на муниципальной кампании и довыборах в петербургский парламент.

Надежда Тихонова также сообщила, что будет баллотироваться в Госдуму в 2026 году. Политик подчеркнула, что партия не поддерживает действующего градоначальника Александра Беглова, выступает за полную отмену муниципального фильтра, а также трехдневного голосования.

Отметим, что в 2019 году Надежда Тихонова участвовала в выборах губернатора Петербурга: набрала 16,84% голосов избирателей и заняла второе место, уступив господину Беглову.

Напомним, в 2023 году фракция СРЗП в петербургском законодательном собрании (ЗС) вышла из партии (четверо покинули ее, еще один, бывший «яблочник» Михаил Амосов, так и не стал членом СРЗП). В мае лидер фракции Марина Шишкина заявила, что эти депутаты на выборах поддержат Александра Беглова.

Неделю назад, 4 июня, от участия в губернаторской кампании по той же причине отказалась партия «Новые люди». «В Петербурге самый сложный муниципальный фильтр в России. Мы будем бороться, чтобы он стал легче. Но сейчас его пройти практически невозможно»,— заявил тогда вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Другие парламентские партии своих кандидатов уже назвали. «Единая Россия» выдвинула Александра Беглова. ЛДПР — депутата ЗС Петербурга Максима Яковлева. КПРФ — лидера своей фракции в ЗС Романа Кононенко.

В ЛДПР «серьезно рассчитывают» пройти муниципальный фильтр. «Партийное решение по выдвижению Максима Яковлева на пост губернатора связано с высокой вероятностью прохождения муниципального фильтра. Он известный человек в петербургской политике, с хорошим опытом»,— прокомментировал первый заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Павел Иткин.

Коммунисты в успешное прохождение испытания верят меньше. «Есть опасение, что пройти муниципальный фильтр не получится. Очень многие муниципальные депутаты подписались буквально в первые дни после того, как заявилось несколько кандидатов. Но будем стараться»,— подчеркнул Роман Кононенко.

«Яблоко», представленное в ЗС Петербурга, заявлений об участии выборах пока не сделало. Источники “Ъ” в партии полагают, что оно не будут выдвигать кандидата. По их словам, в качестве претендента на участие в выборах рассматривался заместитель председателя партии и депутат питерского заксобрания Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), однако сейчас по закону иноагенты не могут участвовать в выборах.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, отказ СРЗП от участия в выборах также связан с системным кризисом партии: «Партия не участвовала в президентских выборах, пропустила целый ряд региональных и сейчас также пропускает губернаторскую кампанию в городе. Муниципальный фильтр — это вопрос переговоров и умения вести консолидированную политику при хорошей организационной структуре, а этого у партии, к сожалению, нет».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург