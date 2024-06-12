Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за санкций США

Мосбиржа (MOEX: MOEX) сообщила, что в связи с новыми санкциями США с 13 июня 2024 года торги с долларом и евро проводиться не будут.

В пресс-релизе говорится:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;

на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

В Мосбирже сообщили, что группа обладает «всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов». Упоминаются такие инструменты, как дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки»,— уверяют в компании.

Министерство финансов США 12 июня включило в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.