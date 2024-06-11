Ставки дальнего плавания

Требования к заемщикам, которым будут выдаваться кредиты с плавающей ставкой, ужесточаются. Законодатели распространяют ограничения на подобные кредиты для малого и среднего бизнеса, а для физлиц оставляют их доступными только для ипотеки от 15 млн руб. и для потребкредитов от 75 млн руб. Эксперты считают предложенные условия запретительными, но отмечают, что кредиты с плавающей ставкой несут существенные риски именно гражданам и малому бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник, 11 июня, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, устанавливающий ограничения для кредитов с переменной процентной ставкой. Если в варианте, принятом в первом чтении, минимальную и максимальную сумму кредита определяло правительство, то в новом варианте сумма кредита привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ (за 2023 год — почти 74,9 тыс. руб.).

Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат (около 15 млн руб.), максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.). Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 процентных пункта (п. п.).

Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.). Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.

В начале года банкиры просили смягчить условия для кредитов с плавающей ставкой.

В частности, Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил убрать из законопроекта требование об ограничении роста ставки или ввести такое же ограничение на ее снижение. НСФР предлагал, в случае если требование об ограничении ставки останется, разрешить банкам при росте ставки на четверть потребовать досрочного погашения кредита в течение 90 дней. Вместо этого в законопроекте прописано положение, согласно которому заемщик в случае роста ставки может потребовать от банка увеличить срок кредита, таким образом уменьшая ежемесячный платеж.

По мнению директора юридической группы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, установление минимальных сумм для ипотечных (от 15 млн руб.) и потребительских (от 75 млн руб.) кредитов может восприниматься как дискриминационное условие для частных заемщиков. «Такие высокие пороги могут исключить значительное количество потенциальных заемщиков, особенно в регионах с более низким уровнем доходов»,— поясняет она.

Требования об ограничении роста плавающей процентной ставки не более чем на 4 п. п. в законопроекте было распространено и на субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ).

Но для них не предусмотрено ограничение по сумме кредита. Как отмечают эксперты, в результате новый вариант законопроекта стал, по сути, запретительным для выдачи потребительских кредитов с плавающей ставкой и усложнил их выдачу представителям МСБ.

Однако управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает такой подход оправданным. «Обычные заемщики должны быть защищены от кредитов с плавающими ставками, они — прямой путь в долговую яму при резких повышениях ключевой ставки как самого распространенного базового компонента, влияющего на ставки»,— поясняет он. Новые минимальные суммы для кредитов с плавающей ставкой считает защитой для заемщиков-граждан и госпожа Яковлева.

Есть и категория индивидуальных предпринимателей и собственников малых предприятий, которым иногда бывает проще оформлять оборотные кредиты или кредиты на развитие бизнеса на себя как на частных лиц, говорит господин Беликов. «Обсуждаемые показатели в контексте ограничений по выдаче кредитов физическим лицам с плавающими ставками как раз и рассчитаны на то, чтобы их проходила только описанная категория заемщиков»,— считает он. Однако, по его словам, очевидно, что ИП и собственники малых предприятий в среднем не просчитают денежные потоки и не оценят риски так же хорошо, как крупные предприятия, пользующиеся кредитными линиями с переменными ставками.

Максим Буйлов