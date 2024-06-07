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Коммерсантъ FM
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Росреестр одобрил переименование Ростова в Ростов Великий

Федеральная служба государственной регистрации, реестра и картографии выдала положительное экспертное заключение (имеется у «Ъ») на инициативу о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской областной думе.

Успенский собор Кремля в Ростове Великом

Успенский собор Кремля в Ростове Великом

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Успенский собор Кремля в Ростове Великом

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Основанием для проведения экспертизы стало обращение облдумы в Росреестр. Как сказано в документе, с инициативой о переименовании выступили местные органы власти, общественная палата Ростовского района и общественное движение «За Ростов Великий!». Инициативу поддержали областная дума, губернатор, общественная палата региона. В обращении Ярославской областной думы в Росреестр указано, что речь идет о возвращении исторического названия города. Указывается, что эта форма названия города есть в Ипатьевской летописи (список конца XIV—начала XV века). Также документ упоминает книгу ростовского краеведа, ученого Андрея Титова «Ростов Великий. Путеводитель по городу Ростов Ярославской губернии» 1883 года.

Свою позицию в Росреестр представил Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Институт указал, что историческое название «Ростов Великий» зафиксировано в ряде словарей. Географическое название из существительного и последующего прилагательного должно писаться через дефис, однако сочетание «Ростов Великий» можно считать исключением из правила, считают в профильном институте РАН.

«Вывод: предложение Ярославской областной думы о переименовании расположенного в Ярославской области города Ростова в город Ростов Великий соответствует требованиям закона №152-ФЗ»,— говорится в письме в Ярославскую областную думу за подписью заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова.

Следующим шагом по переименованию города станет подготовка законопроекта, который Ярославская областная дума направит в Госдуму РФ.

Антон Голицын, Ярославль

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