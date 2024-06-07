Автомобильный конструктор

За последние два года авторынок России сильно изменился: ушли популярные в прошлом глобальные бренды, а их место заняли концерны из Китая. Разворот импорта и санкции повлияли и на поставки автозапчастей. «Ъ-Review» разобрался, как обстоят дела с ремонтом машин сейчас и как долго придется ждать доставки той или иной запчасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

С 2022 года в отношении РФ действуют санкционные ограничения, которые сказались, с одной стороны, на возможности автоконцернов продолжать работу в стране, с другой — на поставках запчастей для уже имеющегося парка автомобилей. Например, в страну запрещено поставлять запчасти стоимостью выше €300 из ЕС. Кроме того, новые ограничения постоянно вносят неопределенность в уже отлаженные за два года механизмы поставок. Как рассказал 20 мая президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, с декабря 2023 года сроки поставок автозапчастей в Россию стали увеличиваться из-за сложностей с прохождением платежей за такие поставки. По его словам, проблемы чаще всего возникают в части электроники.

Это подтверждают и дилеры. По словам директора по сервису «Рольфа» Юлии Трушковой, с начала года из-за дополнительных санкций ужесточились требования по оплате поставок. «В последние месяцы ситуация лишь усугубляется — наблюдаются задержка зачислений платежей и возвраты денежных средств. Разумеется, это приводит к увеличению сроков поставок и росту издержек»,— рассказывает она. На фоне сложившейся ситуации компания держит «неснижаемый остаток по своему складу в 3–3,5 месяца». «Текущий подход выработан с учетом сложностей в логистике и увеличения плеча доставки»,— поясняет госпожа Трушкова.

Параллельный импорт для ушедших марок

В 2022 году на фоне санкций и прекращения официального ввоза товаров брендами Россия ослабила регулирование, легализовав так называемый параллельный импорт. Это позволило ввозить в страну продукцию без разрешения правообладателей, что увеличило доступность комплектующих у официальных дилеров.

Однако практически все, что ввезено по альтернативным каналам доставки, вызывает сложности с подбором и сроками — в том числе это касается премиальных автомобилей из Китая, отмечает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Ситуация разная, но назвать ее легкой нельзя, средние сроки ожидания запчастей составляют 60 рабочих дней,— рассказывает он.— Последние два месяца есть задержки с поставками. Причины называются разные: логистика, платежи, отказы в заказе, но в целом мы наблюдаем ситуацию, что сроки увеличились».

«Если говорить о комплектующих для европейских и японских авто, ввозимых в РФ по параллельному импорту с территории Турции, ОАЭ, то сроки их ожидания — не менее 45 дней»,— подтверждает руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Основной причиной он также называет трудности с трансакциями «из-за участившихся проверок взаиморасчетов зарубежными банками». «Опасаясь санкций, в третьих странах тщательно проверяют все товары, в том числе компоненты для электроники автомобиля, чипы, чтобы они не оказались товарами двойного назначения»,— говорит он.

Доступность запасных частей для планового технического обслуживания ушедших брендов Юлия Трушкова оценивает в 70–80%. «Обеспеченность нашего склада запасных частей по брендам, ушедшим из РФ, мы стараемся держать на уровне 95%»,— отмечает она. В зависимости от страны производства автомобиля, по ее словам, сроки поставок и ожидания составляют от двух до шести месяцев. При этом самая тяжелая ситуация — по американским брендам, указывает госпожа Трушкова.

В «Авилоне» с проблемами по обеспечению запчастями ушедших с рынка марок не сталкивались, говорит директор по сервису и запасным частям дилера Алексей Шпикалов. По его оценке, ожидание 85% наименований составляет не более полутора месяцев.

Кроме того, по некоторым брендам, прекратившим поставки автомобилей в РФ, есть «хороший» запас запчастей как на центральных складах, так и на собственных складах дилеров, указывает глава отдела маркетинга и PR «Борисхоф» Аркадий Григорьев. «Например, по JLR на нашем складе запас деталей на три месяца, есть детали на все новые автомобили. По Mitsubishi на центральном складе бренда серьезный запас запчастей»,— рассказывает он. «На автомобили BMW Group в доступе находятся любые детали на те автомобили, которые не попали под санкции. Компания также разрешает ставить детали от сторонних продавцов. И при условии, что есть возможность проверить оригинальность, могут дать и гарантию на такую деталь»,— добавляет господин Григорьев. В целом, заключает он, практически по каждому из названных брендов есть не только поставки от самих «ушедших» брендов, но и избыточное предложение от частников, а значит, всегда можно найти деталь.

«Отдельно стоит отметить, что ряд запасных частей имеют непрозрачное происхождение, все большее количество клиентов на рынке сталкивается с контрафактом. Это, в свою очередь, несет риски при дальнейшей эксплуатации автомобиля»,— отмечает Юлия Трушкова. Действительно, на фоне легализации параллельного импорта на рынке увеличился объем некачественной продукции — из-за отсутствия контроля поставок со стороны марок.

Можно ли обслужить китайскую машину в РФ

По оставшимся и зашедшим на рынок после 2022 года китайским маркам ситуация с запчастями в целом стабильна. Опрошенные «Ъ-Review» дилеры говорят о наличии у большинства китайских марок центральных складов на территории РФ, что упрощает доступ к комплектующим. Это подтверждают два крупнейших игрока — Chery и Haval.

В Chery уточнили, что у компании открыто два склада запчастей: один в Центральном федеральном округе (Московский регион), второй — в Сибирском федеральном округе (Красноярск). «Их территориальное расположение призвано минимизировать логистические издержки и поддерживать бесперебойное снабжение дилерской сети,— отмечают в Chery.— В случае внезапных сложностей с импортом запасов двух складов хватит на восемь месяцев». В компании добавляют, что у официальных дилеров, согласно условиям сотрудничества, функционирует собственный оперативный склад, который должен быть укомплектован всем необходимым для оперативного ремонта клиентских автомобилей.

Директор послепродажного обслуживания Haval в РФ Сергей Ксензов говорит, что уровень запасных частей «по первому требованию» — 96%. «Возможности центрального склада площадью более 10 тыс. квадратных метров, расположенного в Подмосковье, в кооперации с заводом в Тульской области позволяют обеспечить высокий уровень сервиса»,— пояснил он. «Остальные запчасти поставляются из Китая, используются все варианты транспортной логистики, включая самую быструю — авиадоставку,— добавляет господин Ксензов.— Планируется открытие второго склада в Подмосковье». В компании также уточнили, что, например, кузовные детали Haval изготавливаются на заводе в Тульской области.

Для официально присутствующих в РФ марок обеспеченность запасными частями находится на уровне 90%, добавляет Юлия Трушкова: «Большая часть продукции для обеспечения планового ремонта у дилеров есть». Наибольшие сложности сохраняются по поставкам электронных компонентов и кузовных элементов, заключает она

«На сегодня сформировался рынок, и востребованные позиции в основном есть в наличии. Второй момент: мы адаптировались относительно ожиданий, поэтому любое наличие для нас воспринимается как позитив»,— оценивает Роман Тимашов. Однако за последние два года в РФ ввезено большое количество автомобилей по альтернативным каналам доставки, напоминает он. «Некоторые модели и комплектации до этого не поставлялись на наш рынок, поэтому запасных частей для них нет,— поясняет дилер.— Иногда есть даже сложности с подбором (не расшифровывается VIN, нет программы и прочее)». Также, по его словам, есть сложности с запчастями двойного назначения — предпусковыми подогревателями, фаркопами, электронными блоками, ключами и всеми крупногабаритными запчастями. При этом глобально расходные материалы на распространенные модели есть, «особенно если не искать исключительно оригинал». По кузовным же деталям господин Тимашов указывает на сложности с габаритными запчастями (задние крылья, боковины, крыши).

«Некоторые запчасти из Китая придется ждать около двух-трех месяцев,— рассказывает Александр Носко.— В основном это касается автомобилей марок, которые недавно появились на российском рынке». Он приводит в пример в том числе официально не представленные в РФ Lixiang, Zeekr и Lotus, а также зашедший в РФ в 2023 году BYD. Для этих и ряда других марок «долго придется ждать менее востребованные, редкие комплектующие, такие как элементы салона, ручки, козырьки, а также запчасти для кузовного ремонта».

Чем более редкими будут марка и модель автомобиля, тем сложнее будет поиск и дольше сроки ожидания запчасти, отмечает технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он рассказывает о недавнем кейсе, когда два с половиной месяца ушло на поиск кузовных деталей для электрокара BYD: «В итоге все закончилось тем, что у автовладельца нашелся знакомый в Китае, который купил нужные детали в стране и отправил их транспортной компанией в Россию». Также в работе компания сталкивалась с отсутствием кузовных деталей на Changan, Li, Zeekr, Faw. «Ъ-Review» направлял запрос в Changan о ситуации с запчастями. Господин Родионов подтверждает, что детали для ТО для многих китайских марок уже можно подобрать, есть взаимозаменяемые позиции, склады крупнейших дистрибуторов запчастей постепенно пополняются. Есть в наличии запчасти, в том числе кузовные, для распространенных в нашей стране китайских марок, отмечает он. «Но если необходима редкая кузовная деталь (например, элемент салона, ручка двери, козырьки), то могут быть сложности с заказом даже для популярных марок»,— заключает Никита Родионов.

Запчасти не первой свежести

Евгений Уфимцев указывал, что, согласно исследованию Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, использование б/у запчастей может сократить простои в ремонте автомобилей на 80–90%. «По статистике РСА, большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО,— это бампера, крылья, капот и двери, то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным. Но именно нехватка этих популярных запчастей является причиной снижения доли ремонтов»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По многим комплектующим при отсутствии возможности купить новую запчасть действительно есть не только детали марок-аналогов, но и б/у запчасти. В том числе проверенные марками-дистрибуторами б/у комплектующие. В отличие от контрафактной продукции они не представляют потенциальных рисков при использовании.

При этом есть перечень запчастей, которые не подлежат повторному использованию. Сейчас Минпромторг корректирует требования к таким запчастям. Согласно комментарию министерства «РИА Новости», в перечень запрещенных к повторному использованию компонентов включены, в частности, подушки безопасности (включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики), устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, катализаторы, а также глушители системы выпуска.

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Ольга Никитина