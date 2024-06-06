Торжественное открытие центра Wildberries в Удмуртии планируется летом 2024 года

Открытие логистический центр Wildberries на 2,5 тысячи рабочих в Сарапуле Удмуртии запланировано на лето 2024 года. Об этом сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов после встречи с генеральным директором компании Татьяной Бакальчук на ПМЭФ-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я думаю, что летом, не буду говорить точно дату, мы торжественно откроем логистический центр Wildberries в Сарапуле. Это не только рабочие места и налоговые поступления в бюджет республики, но еще и дополнительные возможности для бизнеса Удмуртии с точки зрения интернет-торговли и продвижения наших товаров»,— сказал господин Бречалов, подводя итоги первого дня ПМЭФ-2024.

Напомним, за 2023 год количество продавцов сделанных в Удмуртии товаров на маркетплейсе увеличилось на 60%, а их продажи выросли на 134%. Новый логистический центр позволит местным производителям сократить логистические расходы и сроки доставки, а жителям — быстрее получать заказы.