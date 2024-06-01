Екатеринбургский митрополит на женском форуме выступил против абортов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил на II Международном женском форуме, на котором заявил о вреде абортов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам представителя Русской православной церкви (РПЦ), женщины, борясь за свои права в XX веке, «реализовывали чужие мечты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне уз и обязательств брака, своими руками готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении — это ли не предел мечтаний мужчины безответственного и инфантильного?»,— сказал митрополит.

Представитель РПЦ призвал участниц форума «реализовать именно свою уникальную женственность, свою инаковость, а не быть в социальном плане плохой копией мужчины». «Удивительно, когда сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье»,— сказал митрополит.

По данным правительства Свердловской области, II Международный женский форум «Крепкая семья — основа государства» проходит в Екатеринбурге. Отмечается, что мероприятие направлено на укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и повышение их роли в развитии общества.

Ранее председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призвала девушек рожать в 18 лет. По ее мнению, российская женщина — «это такая женщина, которая в принципе не жалуется».

Василий Алексеев

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